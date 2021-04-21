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В Кузбассе проверят данные о смерти женщины, брошенной врачами в подъезде
В Кузбассе проверят данные о смерти женщины, брошенной врачами в подъезде
Следователи СУ СК по Кемеровской области проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в городе Анжеро-Судженск, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:03
2021-04-21T11:06
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
анжеро-судженск
происшествия
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КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в городе Анжеро-Судженск, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечает следствие, в СМИ появились сообщения, что жительница Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая не помнила своего имени и места проживания. Она вызвала скорую помощь, дождалась приезда врачей и ушла, но, вернувшись домой, увидела, что женщина лежит в подъезде на том же месте, но признаков жизни уже не подает."По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру "скорой помощи" поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти", – говорится в сообщении.Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.
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кемеровская область
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, анжеро-судженск, происшествия

В Кузбассе проверят данные о смерти женщины, брошенной врачами в подъезде

11:03 21.04.2021 (обновлено: 11:06 21.04.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в городе Анжеро-Судженск, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечает следствие, в СМИ появились сообщения, что жительница Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая не помнила своего имени и места проживания. Она вызвала скорую помощь, дождалась приезда врачей и ушла, но, вернувшись домой, увидела, что женщина лежит в подъезде на том же месте, но признаков жизни уже не подает.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру "скорой помощи" поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти", – говорится в сообщении.
Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
 
 
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