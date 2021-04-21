https://ria.ru/20210421/smert-1729219412.html

В Кузбассе проверят данные о смерти женщины, брошенной врачами в подъезде

В Кузбассе проверят данные о смерти женщины, брошенной врачами в подъезде

Следователи СУ СК по Кемеровской области проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в городе Анжеро-Судженск, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:03

2021-04-21T11:03

2021-04-21T11:06

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

анжеро-судженск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области проверят информацию о смерти женщины, которую якобы оставили врачи в подъезде дома в городе Анжеро-Судженск, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечает следствие, в СМИ появились сообщения, что жительница Анжеро-Судженска обнаружила в подъезде женщину в полубессознательном состоянии, которая не помнила своего имени и места проживания. Она вызвала скорую помощь, дождалась приезда врачей и ушла, но, вернувшись домой, увидела, что женщина лежит в подъезде на том же месте, но признаков жизни уже не подает."По данному факту следственными органами Следственного комитета по Кемеровской области… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру "скорой помощи" поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти", – говорится в сообщении.Служебную проверку этой информации проводит и региональный минздрав.

https://ria.ru/20210224/vrach-1598797092.html

кемеровская область

анжеро-судженск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, анжеро-судженск, происшествия