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В регионы направят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи
В регионы направят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в регионы направят дополнительно пять тысяч машин "скорой помощи". РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:36
2021-04-21T12:36
2021-04-21T13:46
общество
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в регионы направят дополнительно пять тысяч машин "скорой помощи"."В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки горского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин "скорой помощи", - заявил он в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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общество, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин