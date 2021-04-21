https://ria.ru/20210421/skoraya-1729243919.html

В регионы направят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи

В регионы направят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в регионы направят дополнительно пять тысяч машин "скорой помощи". РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:36

2021-04-21T12:36

2021-04-21T13:46

общество

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года в регионы направят дополнительно пять тысяч машин "скорой помощи"."В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки горского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин "скорой помощи", - заявил он в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729249657.html

россия

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общество, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин