https://ria.ru/20210421/sistema-1729261405.html
Путин призвал обеспечить устойчивую государственно-политическую систему
Путин призвал обеспечить устойчивую государственно-политическую систему
Надо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, но особенно в предвыборный период, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:08
2021-04-21T13:08
2021-04-21T13:08
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Надо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, но особенно в предвыборный период, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии, это позволило нам вместе - это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение - вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда, но особенно в период подготовки к выборам в Государственную Думу", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, политика