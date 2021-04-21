https://ria.ru/20210421/sistema-1729261405.html

Путин призвал обеспечить устойчивую государственно-политическую систему

Путин призвал обеспечить устойчивую государственно-политическую систему

Надо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, но особенно в предвыборный период, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:08

2021-04-21T13:08

2021-04-21T13:08

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Надо обеспечить устойчивую и стабильную государственно-политическую систему, это важно всегда, но особенно в предвыборный период, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию."Хочу поблагодарить все конструктивные общественные силы страны за ответственный и патриотический настрой в сложный период эпидемии, это позволило нам вместе - это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение - вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Это важно всегда, но особенно в период подготовки к выборам в Государственную Думу", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210414/vybory-1728249804.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, политика