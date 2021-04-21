https://ria.ru/20210421/sistema-1729214792.html

Работодатели могут помочь модернизировать систему профобразования

Работодатели могут помочь модернизировать систему профобразования

Работодатели могут помочь колледжам и техникумам в обновлении материально-технической базы, что позволит модернизировать систему профобразования, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:44

2021-04-21T10:44

2021-04-21T10:44

россия

игорь васильев

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Работодатели могут помочь колледжам и техникумам в обновлении материально-технической базы, что позволит модернизировать систему профобразования, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Члены комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", руководителем которой является губернатор Кировской области Игорь Васильев, в ходе совещания во вторник высказали министерству просвещения РФ свое мнение по вопросу налогового стимулирования предприятий для улучшения материально-технической базы профессионального образования.В качестве одного из способов стимулирования предприятий к инвестированию средств на создание современных мастерских в учреждениях среднего профессионального образования было выдвинуто предложение сократить платеж по налогам на прибыль, если компания осуществляет вложения в учреждения СПО. Губернатор Кировской области высказал свое несогласие с этим предложением."Необходимо принимать во внимание, что во всех регионах разные возможности бюджета, и налог на прибыль является одним из основных налоговых поступлений, которым распоряжается субъект. Поэтому было бы правильнее говорить не об обязательном налоговом вычете, а о возможности субъектов таким образом субсидировать учреждения среднего профессионального образования. Также необходимо проработать правила, каким образом это будет проходить, чтобы не допустить ущерба бюджетной системе региона, но при этом стимулировать предприятия оказывать содействие в развитии материально-технической базы техникумов и колледжей", – подчеркнул Васильев.Участники совещания сошлись во мнении, что на сегодняшний день учреждения СПО находятся в компетенции регионов, экономика которых во многом зависит от компетенции выпускников. Следовательно, нужно предоставить руководителям субъектов право самим решать, будет ли востребовано у них применение этой методики.Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что проблема приближения работодателей к проблемам техникумов и колледжей, обновления их мастерских, очень актуальна. "На сегодняшний день 80% вакансий на предприятиях – это рабочие специальности. В последние годы увеличивается доля выпускников школ, которые выбирают для последующего обучения именно техникумы и колледжи. Поэтому считаем важным обратить внимание потенциальных работодателей на возможность содействия в обновлении материально-технической базы учреждений СПО", – отметил он.

https://ria.ru/20210417/vandalizm-1728715230.html

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россия

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь васильев, кировская область