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Глава Верхневолжья назвал ключевые направления развития региона
Глава Верхневолжья назвал ключевые направления развития региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя послание президента России Федеральному собранию, назвал наиболее актуальные для региона направления... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:08
2021-04-21T16:08
2021-04-21T16:08
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя послание президента России Федеральному собранию, назвал наиболее актуальные для региона направления развития."Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах", - сказал журналистам глава региона. По его словам, послание подтвердило правильность выбранной стратегии развития Тверской области.Руденя также выделил в послании решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов, что позволит усилить, в том числе работу по приведению в порядок дорог. Субъекты смогут получить бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.Губернатор сообщил, что по итогам послания будет сформирован перечень поручений по обозначенным главой государства направлениям.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 21 апр – РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
, комментируя послание президента России Федеральному собранию, назвал наиболее актуальные для региона направления развития.
"Президент сказал про развитие системы скорой медицинской помощи, в частности, поставку машин в сельские больницы. В образовании – про строительство школ, внимание к фундаментальным наукам. Для нас наряду с этими направлениями особенно актуальны демография, семейная политика, развитие инфраструктуры, малого бизнеса, экономики. Будем максимально использовать федеральные ресурсы для решения задач в этих сферах", - сказал журналистам глава региона.
По его словам, послание подтвердило правильность выбранной стратегии развития Тверской области.
Руденя также выделил в послании решение по предоставлению инфраструктурных кредитов для регионов, что позволит усилить, в том числе работу по приведению в порядок дорог. Субъекты смогут получить бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.
Губернатор сообщил, что по итогам послания будет сформирован перечень поручений по обозначенным главой государства направлениям.