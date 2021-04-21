https://ria.ru/20210421/rossiya-1729265560.html
Путин назвал попытки "цеплять Россию" новым видом спорта
Путин назвал попытки "цеплять Россию" новым видом спорта
Президент РФ Владимир Путин назвал новым видом спорта попытки цеплять Россию. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:14
2021-04-21T13:14
2021-04-21T14:43
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новым видом спорта попытки цеплять Россию."В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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Путин: "Цеплять Россию – новый спорт"
В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Можно сказать, прямо без иронии скажу: можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал: цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга.
2021-04-21T13:14
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире