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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
https://ria.ru/20210421/restrukturizatsiya-1729377044.html
Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей
Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей
Реструктуризация долгов регионов, о которой упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, дает возможность освободиться от бремени... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:02
2021-04-21T22:02
архангельская область
россия
александр цыбульский
владимир путин
архангельская область
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 апр – РИА Новости. Реструктуризация долгов регионов, о которой упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, дает возможность освободиться от бремени обслуживания коммерческих кредитов и высвободить миллионы рублей на важные для населения направления, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский."Кредиты копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на их обслуживании сотни миллионов рублей", - сказал Цыбульский.Он отметил, что эти деньги можно будет направить на другие направления: на строительство новых дорог, ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры."И более того, важно понимать, что это не разовое привлечение таких больших сумм, а ежегодная возможность дополнительного финансирования, которое мы сможем направлять за счет экономии по обслуживанию долга на социальное и экономическое развитие Архангельской области, – отметил губернатор", - добавил Цыбульский.Глава региона отметил еще одну важную для Архангельской области тему, поднятую в послании президента, — о том, что в России дополнительно будут введены 45 тысяч бюджетных мест в вузах, и 70% из них будут предназначены для региональных вузов."Для нас это очень важно. Мы эти подходы будем встраивать в ту кадровую стратегию, которую сейчас разрабатывает правительство Архангельской области. Для нас это возможность "напитать" нашу социальную сферу, экономику именно теми кадрами, теми специалистами, в которых мы сегодня особо нуждаемся", – сказал Цыбульский.
https://ria.ru/20210416/dorogi-1728653823.html
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россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, экономика

Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей

22:02 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВременно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 апр – РИА Новости. Реструктуризация долгов регионов, о которой упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, дает возможность освободиться от бремени обслуживания коммерческих кредитов и высвободить миллионы рублей на важные для населения направления, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Кредиты копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на их обслуживании сотни миллионов рублей", - сказал Цыбульский.
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Он отметил, что эти деньги можно будет направить на другие направления: на строительство новых дорог, ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры.
"И более того, важно понимать, что это не разовое привлечение таких больших сумм, а ежегодная возможность дополнительного финансирования, которое мы сможем направлять за счет экономии по обслуживанию долга на социальное и экономическое развитие Архангельской области, – отметил губернатор", - добавил Цыбульский.
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Глава региона отметил еще одну важную для Архангельской области тему, поднятую в послании президента, — о том, что в России дополнительно будут введены 45 тысяч бюджетных мест в вузах, и 70% из них будут предназначены для региональных вузов.
"Для нас это очень важно. Мы эти подходы будем встраивать в ту кадровую стратегию, которую сейчас разрабатывает правительство Архангельской области. Для нас это возможность "напитать" нашу социальную сферу, экономику именно теми кадрами, теми специалистами, в которых мы сегодня особо нуждаемся", – сказал Цыбульский.
 
Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинАрхангельская областьЭкономика
 
 
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