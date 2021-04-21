https://ria.ru/20210421/restrukturizatsiya-1729377044.html

Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей

Цыбульский: реструктуризация долгов позволит высвободить миллионы рублей

Реструктуризация долгов регионов, о которой упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, дает возможность освободиться от бремени... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:02

2021-04-21T22:02

2021-04-21T22:02

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

архангельская область

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 апр – РИА Новости. Реструктуризация долгов регионов, о которой упомянул в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, дает возможность освободиться от бремени обслуживания коммерческих кредитов и высвободить миллионы рублей на важные для населения направления, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский."Кредиты копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на их обслуживании сотни миллионов рублей", - сказал Цыбульский.Он отметил, что эти деньги можно будет направить на другие направления: на строительство новых дорог, ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры."И более того, важно понимать, что это не разовое привлечение таких больших сумм, а ежегодная возможность дополнительного финансирования, которое мы сможем направлять за счет экономии по обслуживанию долга на социальное и экономическое развитие Архангельской области, – отметил губернатор", - добавил Цыбульский.Глава региона отметил еще одну важную для Архангельской области тему, поднятую в послании президента, — о том, что в России дополнительно будут введены 45 тысяч бюджетных мест в вузах, и 70% из них будут предназначены для региональных вузов."Для нас это очень важно. Мы эти подходы будем встраивать в ту кадровую стратегию, которую сейчас разрабатывает правительство Архангельской области. Для нас это возможность "напитать" нашу социальную сферу, экономику именно теми кадрами, теми специалистами, в которых мы сегодня особо нуждаемся", – сказал Цыбульский.

https://ria.ru/20210416/dorogi-1728653823.html

https://ria.ru/20210316/politika-1601512689.html

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россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, экономика