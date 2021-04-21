https://ria.ru/20210421/putin-1729280723.html

Путин оценил долю современного вооружения в ядерной триаде России

Путин оценил долю современного вооружения в ядерной триаде России

В этом году доля современного вооружения в ядерной триаде России превысит 88 процентов, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:55

2021-04-21T13:55

2021-04-21T15:47

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В этом году доля современного вооружения в ядерной триаде России превысит 88 процентов, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.А в целом доля современного оружия и техники в войсках к 2024 году составит почти 76 процентов, добавил он, отметив, что это очень хороший показатель."Совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил России идет постоянно", — подчеркнул глава государства.Он напомнил, что войска уже получили новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а до конца 2022 года на боевое дежурство встанет первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат".Ракета "Сармат" (РС-28) призвана заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Она будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, безопасность