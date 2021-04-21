https://ria.ru/20210421/putin-1729277618.html
Путин поручил представить меры по реализации национальных целей развития
Путин поручил представить меры по реализации национальных целей развития
Президент Владимир Путин поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:43
2021-04-21T13:43
2021-04-21T13:43
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России."Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления", - сказал президент в послании Федеральному собранию."Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", - обозначил сроки Путин.Он подчеркнул, что за текущей работой нельзя забывать о целях стратегического и национального развития России. Также нужно совершенствовать механизмы достижения этих целей.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России
.
"Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления", - сказал президент в послании Федеральному собранию.
"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", - обозначил сроки Путин.
Он подчеркнул, что за текущей работой нельзя забывать о целях стратегического и национального развития России. Также нужно совершенствовать механизмы достижения этих целей.