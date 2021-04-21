https://ria.ru/20210421/psihosomatika-1729252278.html

"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.

2021-04-21T13:00

2021-04-21T13:00

2021-04-21T13:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес. audio/mpeg

"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес. audio/mpeg

Зачем учиться “проживать” свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги “Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде” Наталья Щербинина.02:05 Что такое “психосоматика лишнего веса” (и существует ли она)04:00 Лишний вес как “вторичная выгода”08:14 Какие психологические факторы идут из детства09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое телоПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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