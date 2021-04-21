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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210421/psihosomatika-1729252278.html
"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.
2021-04-21T13:00
2021-04-21T13:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.
audio/mpeg
"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.
audio/mpeg
Зачем учиться “проживать” свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги “Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде” Наталья Щербинина.02:05 Что такое “психосоматика лишнего веса” (и существует ли она)04:00 Лишний вес как “вторичная выгода”08:14 Какие психологические факторы идут из детства09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое телоПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

13:00 21.04.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Может ли лишний вес быть для нас формой защиты (“наращиваем броню”)? Почему влюбляясь - человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы “отпустило” после сложного дня? И почему многие люди с лишним весом - это те, кто постоянно пытаются “всех спасти” и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.
Зачем учиться “проживать” свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги “Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде” Наталья Щербинина.
02:05 Что такое “психосоматика лишнего веса” (и существует ли она)
04:00 Лишний вес как “вторичная выгода”
08:14 Какие психологические факторы идут из детства
09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса
11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)
16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты
17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес
22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать
23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт
29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое тело
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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