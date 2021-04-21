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В Балашихе загорелись второй этаж и кровля жилого дома
В Балашихе загорелись второй этаж и кровля жилого дома
Второй этаж жилого дома и его кровля загорелись на площади 150 квадратных метров в подмосковной Балашихе, 14 человек эвакуированы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:13
2021-04-21T07:13
2021-04-21T07:13
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Второй этаж жилого дома и его кровля загорелись на площади 150 квадратных метров в подмосковной Балашихе, 14 человек эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, эвакуированы 14 человек, пожару присвоен ранг номер два.
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балашиха, происшествия