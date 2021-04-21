https://ria.ru/20210421/pozhar-1729193377.html

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли при пожаре в двухквартирном частном доме в Приморье, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:21

2021-04-21T03:21

2021-04-21T03:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухквартирном частном доме в Приморье, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.Сообщение о пожаре в селе Корсаковка Уссурийского городского округа поступило в 22.31 (15.31 мск) 20 апреля."В ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горит одна из квартир дома и кровля здания. В 01.01 пожар был локализован, в 04.37 - ликвидирован. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К сожалению, при тушении огнеборцами обнаружены тела двоих пострадавших", - говорится в сообщении.В тушении участвовали 19 человек и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20210421/pozhar-1729192393.html

приморский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия