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В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли при пожаре в двухквартирном частном доме в Приморье, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:21
2021-04-21T03:21
2021-04-21T03:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в двухквартирном частном доме в Приморье, сообщает в среду региональный главк МЧС РФ.Сообщение о пожаре в селе Корсаковка Уссурийского городского округа поступило в 22.31 (15.31 мск) 20 апреля."В ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горит одна из квартир дома и кровля здания. В 01.01 пожар был локализован, в 04.37 - ликвидирован. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К сожалению, при тушении огнеборцами обнаружены тела двоих пострадавших", - говорится в сообщении.В тушении участвовали 19 человек и 4 единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия