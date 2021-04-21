Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729327756.html
Рязанский губернатор пообещал выполнить поставленные президентом задачи
Рязанский губернатор пообещал выполнить поставленные президентом задачи
Рязанская область обязательно выполнит все задачи и обязательства, порученные президентом страны, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:57
2021-04-21T16:57
рязанская область
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
николай любимов
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_0:98:1200:774_1920x0_80_0_0_bf2e0e123fed1b3ee42b65465ff7f7cc.jpg
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Рязанская область обязательно выполнит все задачи и обязательства, порученные президентом страны, заявил губернатор региона Николай Любимов."Президент, как всегда ответил на самые актуальные вопросы. Очень важно, что сегодняшнее послание, в первую очередь, получилось социально ориентированным, в нем был четко обозначен наш высший национальный приоритет - сбережение народа России. По сути, вся страна сегодня получила программу действий на ближайшее будущее", - сказал Любимов.Губернатор отметил, что предложенные президентом РФ решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь, семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В Рязанской области сегодня проживает более 121 тысяч семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей. Меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семей, большинство из них малообеспеченные."Повышение качества медицинской помощи, всей системы здравоохранения, поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, устойчивая демография, газификация территорий, улучшение делового климата и многое другое, что непосредственно касается каждого из нас. Особенно своевременно решение о поддержке региональных бюджетов, потому что чем больше у субъектов собственных средств, тем больше вопросов мы сможем сами решать", - заявил губернатор.По словам губернатора, регион приложит все усилия, чтобы получить востребованную федеральную помощь, в том числе на ремонт автодорог, инженерных сетей, обновление домов культуры, библиотек, музеев на селе и в малых городах. В Рязанской области в прошлом году введено в эксплуатацию 22 объекта социальной сферы, еще 21 объект запланирован к сдаче в текущем году, в их числе два дома культуры в Рязанском и Шацком районах.Губернатор позитивно оценил инициативу президента РФ о приоритетной поддержке тех регионов, которые ведут взвешенную долговую политику. Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращен на 4,7 миллиарда рублей. Благодаря реструктуризации ранее полученных бюджетных кредитов, в 2020 году удалось высвободить 1,3 миллиарда рублей, которые направлены на развитие значимых отраслей экономики, борьбу с коронавирусной инфекцией. Предложение, озвученное в послании, о пролонгировании до 2029 года бюджетных кредитов, полученных в конце 2020 года (для Рязанской области – это 1,8 миллиарда рублей), будет способствовать снижению долгового бремени региональных и местных бюджетов и расширить горизонт планирования."Акцент в послании на поддержку молодежи, учителей, увеличение финансирования на строительство новых школ и сельских домов культуры - это те решения, которых очень ждали в регионах. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства", - сказал Любимов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/minfin-1729304945.html
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729272557.html
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_3ae2208fd3bf88399abd300b3e58c428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, николай любимов, рязанская область, общество

Рязанский губернатор пообещал выполнить поставленные президентом задачи

16:57 21.04.2021
 
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Рязанская область обязательно выполнит все задачи и обязательства, порученные президентом страны, заявил губернатор региона Николай Любимов.
"Президент, как всегда ответил на самые актуальные вопросы. Очень важно, что сегодняшнее послание, в первую очередь, получилось социально ориентированным, в нем был четко обозначен наш высший национальный приоритет - сбережение народа России. По сути, вся страна сегодня получила программу действий на ближайшее будущее", - сказал Любимов.
Губернатор отметил, что предложенные президентом РФ решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь, семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В Рязанской области сегодня проживает более 121 тысяч семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей. Меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семей, большинство из них малообеспеченные.
"Повышение качества медицинской помощи, всей системы здравоохранения, поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, устойчивая демография, газификация территорий, улучшение делового климата и многое другое, что непосредственно касается каждого из нас. Особенно своевременно решение о поддержке региональных бюджетов, потому что чем больше у субъектов собственных средств, тем больше вопросов мы сможем сами решать", - заявил губернатор.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 15:18
Минфин подсчитал расходы на реализацию послания Путина
По словам губернатора, регион приложит все усилия, чтобы получить востребованную федеральную помощь, в том числе на ремонт автодорог, инженерных сетей, обновление домов культуры, библиотек, музеев на селе и в малых городах. В Рязанской области в прошлом году введено в эксплуатацию 22 объекта социальной сферы, еще 21 объект запланирован к сдаче в текущем году, в их числе два дома культуры в Рязанском и Шацком районах.
Губернатор позитивно оценил инициативу президента РФ о приоритетной поддержке тех регионов, которые ведут взвешенную долговую политику. Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращен на 4,7 миллиарда рублей. Благодаря реструктуризации ранее полученных бюджетных кредитов, в 2020 году удалось высвободить 1,3 миллиарда рублей, которые направлены на развитие значимых отраслей экономики, борьбу с коронавирусной инфекцией. Предложение, озвученное в послании, о пролонгировании до 2029 года бюджетных кредитов, полученных в конце 2020 года (для Рязанской области – это 1,8 миллиарда рублей), будет способствовать снижению долгового бремени региональных и местных бюджетов и расширить горизонт планирования.
"Акцент в послании на поддержку молодежи, учителей, увеличение финансирования на строительство новых школ и сельских домов культуры - это те решения, которых очень ждали в регионах. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства", - сказал Любимов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 13:25
Путин оглашал послание парламенту 78 минут
 
Рязанская областьПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния