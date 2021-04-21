https://ria.ru/20210421/poslanie-1729327756.html

Рязанский губернатор пообещал выполнить поставленные президентом задачи

Рязанский губернатор пообещал выполнить поставленные президентом задачи

Рязанская область обязательно выполнит все задачи и обязательства, порученные президентом страны, заявил губернатор региона Николай Любимов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:57

2021-04-21T16:57

2021-04-21T16:57

рязанская область

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

николай любимов

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Рязанская область обязательно выполнит все задачи и обязательства, порученные президентом страны, заявил губернатор региона Николай Любимов."Президент, как всегда ответил на самые актуальные вопросы. Очень важно, что сегодняшнее послание, в первую очередь, получилось социально ориентированным, в нем был четко обозначен наш высший национальный приоритет - сбережение народа России. По сути, вся страна сегодня получила программу действий на ближайшее будущее", - сказал Любимов.Губернатор отметил, что предложенные президентом РФ решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными, нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь, семей с детьми и неполных семей, творческой молодежи. В Рязанской области сегодня проживает более 121 тысяч семей, в которых воспитывается около 196 тысяч детей. Меры социальной поддержки предоставляются почти 48 тысячам семей, большинство из них малообеспеченные."Повышение качества медицинской помощи, всей системы здравоохранения, поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, устойчивая демография, газификация территорий, улучшение делового климата и многое другое, что непосредственно касается каждого из нас. Особенно своевременно решение о поддержке региональных бюджетов, потому что чем больше у субъектов собственных средств, тем больше вопросов мы сможем сами решать", - заявил губернатор.По словам губернатора, регион приложит все усилия, чтобы получить востребованную федеральную помощь, в том числе на ремонт автодорог, инженерных сетей, обновление домов культуры, библиотек, музеев на селе и в малых городах. В Рязанской области в прошлом году введено в эксплуатацию 22 объекта социальной сферы, еще 21 объект запланирован к сдаче в текущем году, в их числе два дома культуры в Рязанском и Шацком районах.Губернатор позитивно оценил инициативу президента РФ о приоритетной поддержке тех регионов, которые ведут взвешенную долговую политику. Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращен на 4,7 миллиарда рублей. Благодаря реструктуризации ранее полученных бюджетных кредитов, в 2020 году удалось высвободить 1,3 миллиарда рублей, которые направлены на развитие значимых отраслей экономики, борьбу с коронавирусной инфекцией. Предложение, озвученное в послании, о пролонгировании до 2029 года бюджетных кредитов, полученных в конце 2020 года (для Рязанской области – это 1,8 миллиарда рублей), будет способствовать снижению долгового бремени региональных и местных бюджетов и расширить горизонт планирования."Акцент в послании на поддержку молодежи, учителей, увеличение финансирования на строительство новых школ и сельских домов культуры - это те решения, которых очень ждали в регионах. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства", - сказал Любимов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/minfin-1729304945.html

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729272557.html

россия

рязанская область

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, николай любимов, рязанская область, общество