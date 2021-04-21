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В Кремле рассказали, что никто не делал никакой тайны из послания Путина

В Кремле рассказали, что никто не делал никакой тайны из послания Путина

Никакой тайны из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал, заранее пробрифинговали главных редакторов СМИ, сообщил... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:12

2021-04-21T15:12

2021-04-21T15:29

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Никакой тайны из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию никто не делал, заранее пробрифинговали главных редакторов СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, никакой тайной работы не велось. Собственно, специально все оставляется до дня оглашения послания. Кроме того, наверное, тоже не будет секретом, если я скажу, что был брифинг, но под строгим эмбарго, естественно, информационным, то есть под запретом раскрывать информацию. Вчера вечером собирались в администрации (президента – ред.) главные редактора СМИ, фактически те же главные редактора, которые несколько месяцев назад были участниками встречи с президентом. И представители руководства администрации брифинговали их по основным положениям, которые президент имеет в виду огласить", - рассказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Но кроме того, наверное, конечно, заранее нет смысла оглашать планы, потому что президент все-таки финальную часть работы совершает сам, он вносит уже финальную правку, он зачастую добавляет новые моменты, какие-то новые посылы, и, конечно, это уже становится известным только в момент оглашения", - добавил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество