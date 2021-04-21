https://ria.ru/20210421/poslanie-1729292815.html

Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании

Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что новые задачи, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:41

2021-04-21T14:41

2021-04-21T14:41

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

татьяна москалькова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что новые задачи, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее."Сегодня Россия вновь уверенно выходит на путь устойчивого развития, контуры которого сегодня обозначил Владимир Владимирович. Новые социально-экономические меры призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее, в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод человека", - написала Москалькова в Instagram.

https://ria.ru/20210421/sobyanin-1729287165.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество