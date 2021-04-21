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Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании
Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что новые задачи, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:41
2021-04-21T14:41
2021-04-21T14:41
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что новые задачи, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным Федеральному собранию, призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее."Сегодня Россия вновь уверенно выходит на путь устойчивого развития, контуры которого сегодня обозначил Владимир Владимирович. Новые социально-экономические меры призваны повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее, в полной мере обеспечить соблюдение прав и свобод человека", - написала Москалькова в Instagram.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество