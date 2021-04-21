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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729342546.html
Власти Подмосковья уделят туристической сфере особое внимание
Власти Подмосковья уделят туристической сфере особое внимание
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют уделить особое внимание туристической сфере. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:52
2021-04-21T17:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют уделить особое внимание туристической сфере."В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территории. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства региона.Он также добавил, что добавил, что будет продолжена работа по цифровизации, чтобы люди могли, не выходя из дома, получать услуги в режиме "одного окна".
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья уделят туристической сфере особое внимание

17:52 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют уделить особое внимание туристической сфере.
"В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территории. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 16:12Новости Подмосковья
Воробьев: инфраструктурные бюджетные кредиты улучшат дороги в Подмосковье
Он также добавил, что добавил, что будет продолжена работа по цифровизации, чтобы люди могли, не выходя из дома, получать услуги в режиме "одного окна".
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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