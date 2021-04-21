https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729342546.html

Власти Подмосковья уделят туристической сфере особое внимание

Власти Подмосковья уделят туристической сфере особое внимание

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют уделить особое внимание туристической сфере. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:52

2021-04-21T17:52

2021-04-21T17:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона планируют уделить особое внимание туристической сфере."В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территории. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно", - приводит слова Воробьева пресс-служба правительства региона.Он также добавил, что добавил, что будет продолжена работа по цифровизации, чтобы люди могли, не выходя из дома, получать услуги в режиме "одного окна".

https://realty.ria.ru/20210421/infrastruktura-1729317882.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)