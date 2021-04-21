https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html

Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза

Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза

Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

2021-04-21T11:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cea5aa9a7291bf57090a8ebed6ede74.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.По данным пресс-службы, регистрационно-учетные планируется ускорить в конце 2021 года."В соответствии с практикой Подмосковья в сфере предоставления цифровых государственных услуг, будет четко определен перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра, также будут исключены технические основания для отказа, а в случае если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она также добавила, что планируется ввести рейтинг кадастровых инженеров и государственных регистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов.

https://ria.ru/20210419/podezdy-1728963144.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)