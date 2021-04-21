https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html
Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза
Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза
Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:19
2021-04-21T11:19
2021-04-21T11:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cea5aa9a7291bf57090a8ebed6ede74.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.По данным пресс-службы, регистрационно-учетные планируется ускорить в конце 2021 года."В соответствии с практикой Подмосковья в сфере предоставления цифровых государственных услуг, будет четко определен перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра, также будут исключены технические основания для отказа, а в случае если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она также добавила, что планируется ввести рейтинг кадастровых инженеров и государственных регистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов.
https://ria.ru/20210419/podezdy-1728963144.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/92/1556869270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b73bf80a2847e26cdc4486f370b3c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По данным пресс-службы, регистрационно-учетные планируется ускорить в конце 2021 года.
"В соответствии с практикой Подмосковья в сфере предоставления цифровых государственных услуг, будет четко определен перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра, также будут исключены технические основания для отказа, а в случае если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она также добавила, что планируется ввести рейтинг кадастровых инженеров и государственных регистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов.