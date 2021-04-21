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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210421/podmoskove-1729221512.html
Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза
Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза
Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:19
2021-04-21T11:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.По данным пресс-службы, регистрационно-учетные планируется ускорить в конце 2021 года."В соответствии с практикой Подмосковья в сфере предоставления цифровых государственных услуг, будет четко определен перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра, также будут исключены технические основания для отказа, а в случае если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она также добавила, что планируется ввести рейтинг кадастровых инженеров и государственных регистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов.
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московская область (подмосковье)

Процедуру регистрации недвижимости в Подмосковье ускорят в два раза

11:19 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья планируют ускорить учетно-регистрационные процедуры по недвижимости в два раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По данным пресс-службы, регистрационно-учетные планируется ускорить в конце 2021 года.
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"В соответствии с практикой Подмосковья в сфере предоставления цифровых государственных услуг, будет четко определен перечень причин для отказа или приостановки по услугам Росреестра, также будут исключены технические основания для отказа, а в случае если отказ или приостановка неминуема, человек получит инструкцию по устранению причины отказа или приостановки", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она также добавила, что планируется ввести рейтинг кадастровых инженеров и государственных регистраторов на основе вынесенных приостановок и отказов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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