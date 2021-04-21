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Кировский губернатор отметил важность поддержки педагогов в техникумах
Кировский губернатор отметил важность поддержки педагогов в техникумах
Поддержка педагогов в техникумах и училищах будет стимулировать их к работе с подростками, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев, комментируя... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:19
2021-04-21T17:19
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
игорь васильев
владимир путин
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Поддержка педагогов в техникумах и училищах будет стимулировать их к работе с подростками, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев, комментируя тезисы послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.В среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ поручил установить выплату в размере 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах по аналогии с ежемесячными выплатами в размере 5 тысяч рублей за классное руководство в школах."Развитие инфраструктуры школ, техникумов и колледжей, поддержка педагогов очень важны и являются одним из приоритетных направлений работы регионального правительства. Сегодня в Кировской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры образовательных организаций. На базах школ, техникумов и колледжей создаются условия для самореализации подростков, развития их профессиональных компетенций и профессионального самоопределения. Большую работу в этом направлении проводят именно педагоги. Поэтому важно поддерживать и стимулировать педагогических работников к развитию, в том числе путем оказания материальной поддержки в виде доплат за классное руководство", – цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Васильева.Первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что на педагогов системы СПО возложена очень важная задача, поскольку именно благодаря их профессиональному мастерству ежегодно на предприятия региона приходят грамотные молодые специалисты. Кроме того, преподаватели производственного цикла и мастера производственного обучения техникумов и колледжей принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, повышают свою квалификацию. Введение выплаты для кураторов учебных групп учреждения СПО станет одной из мер поддержки педагогов."Реализация инициированных президентом страны мер поддержки на территории Кировской области взята на контроль регионального правительства и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова", - подчеркивается в сообщении.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, игорь васильев, владимир путин, кировская область, общество

Кировский губернатор отметил важность поддержки педагогов в техникумах

17:19 21.04.2021
 
© Фото : предоставлено правительством Кировской областиИгорь Васильев
Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Поддержка педагогов в техникумах и училищах будет стимулировать их к работе с подростками, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев, комментируя тезисы послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
В среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ поручил установить выплату в размере 5 тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах по аналогии с ежемесячными выплатами в размере 5 тысяч рублей за классное руководство в школах.
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"Развитие инфраструктуры школ, техникумов и колледжей, поддержка педагогов очень важны и являются одним из приоритетных направлений работы регионального правительства. Сегодня в Кировской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры образовательных организаций. На базах школ, техникумов и колледжей создаются условия для самореализации подростков, развития их профессиональных компетенций и профессионального самоопределения. Большую работу в этом направлении проводят именно педагоги. Поэтому важно поддерживать и стимулировать педагогических работников к развитию, в том числе путем оказания материальной поддержки в виде доплат за классное руководство", – цитирует пресс-служба правительства Кировской области слова Васильева.
Первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов отметил, что на педагогов системы СПО возложена очень важная задача, поскольку именно благодаря их профессиональному мастерству ежегодно на предприятия региона приходят грамотные молодые специалисты. Кроме того, преподаватели производственного цикла и мастера производственного обучения техникумов и колледжей принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, повышают свою квалификацию. Введение выплаты для кураторов учебных групп учреждения СПО станет одной из мер поддержки педагогов.
"Реализация инициированных президентом страны мер поддержки на территории Кировской области взята на контроль регионального правительства и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова", - подчеркивается в сообщении.
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияИгорь ВасильевВладимир ПутинКировская областьОбщество
 
 
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