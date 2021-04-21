https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729233432.html
Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
Безопасность России во время пандемии надежно обеспечивали Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:12
2021-04-21T12:12
2021-04-21T12:58
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Безопасность России во время пандемии надежно обеспечивали Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания."На своём посту оставался и личный состав правоохранительных органов, и спецслужб. Безопасность России надежно обеспечивает наши Вооружённые силы", - сообщил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201214/zaschita-1589231492.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин