https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729233432.html

Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии

Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии

Безопасность России во время пандемии надежно обеспечивали Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:12

2021-04-21T12:12

2021-04-21T12:58

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Безопасность России во время пандемии надежно обеспечивали Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках своего ежегодного послания."На своём посту оставался и личный состав правоохранительных органов, и спецслужб. Безопасность России надежно обеспечивает наши Вооружённые силы", - сообщил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201214/zaschita-1589231492.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин