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Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:08
2021-04-21T12:17
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса."За кратким перечислением мер - огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии

12:08 21.04.2021 (обновлено: 12:17 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса.
"За кратким перечислением мер - огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
01:43
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
 
Распространение коронавирусаПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
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