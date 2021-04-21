https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729231830.html

Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии

Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:08

2021-04-21T12:08

2021-04-21T12:17

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общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса."За кратким перечислением мер - огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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