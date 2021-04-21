https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729231830.html
Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:08
2021-04-21T12:08
2021-04-21T12:17
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса."За кратким перечислением мер - огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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