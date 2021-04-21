https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729290000.html

Путин призвал ввести расширенную ответственность за утилизацию товаров

Путин призвал ввести расширенную ответственность за утилизацию товаров

Расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки надо ввести уже в нынешнем году, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:32

2021-04-21T14:32

2021-04-21T14:32

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки надо ввести уже в нынешнем году, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию."Принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в этом году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, экономика