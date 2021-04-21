https://ria.ru/20210421/ocheredi-1729244599.html

Путин поручил исключить очереди в поликлиниках

Путин поручил исключить очереди в поликлиниках

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил исключить в поликлиниках очереди, трудности с записью на диагностику к профильному... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:38

2021-04-21T12:38

2021-04-21T14:49

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил исключить в поликлиниках очереди, трудности с записью на диагностику к профильному специалисту и получением рецептов.Он отметил, что именно на новой технологической базе надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимание к острым повседневным проблемам, а их много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи."Здесь не должно быть очередей, трудностей с записью на диагностику к профильному специалисту, с получением рецептов и больничных. Мы много в последнее об этом время говорим. Деньги выделены, предусмотрены. Нужно это начинать делать эффективно и быстро", - заявил президент.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/zdravookhranenie-1729245069.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество