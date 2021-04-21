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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210421/nikolaev-1729335084.html
Николаев: планы развития Якутии - в русле установок послания президента
Николаев: планы развития Якутии - в русле установок послания президента
Минувший год показал, что нет ничего важнее сбережения здоровья людей, и эта задача стала одной из центральных в послании президента России Федеральному... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:23
2021-04-21T17:23
республика саха (якутия)
айсен николаев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минувший год показал, что нет ничего важнее сбережения здоровья людей, и эта задача стала одной из центральных в послании президента России Федеральному собранию, сказал глава Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев. "Я объявил 2021 год в Якутии Годом здоровья и дал старт Десятилетию здоровья в республике - за это время республика должна войти в "клуб 80+" - регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей и общества будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе с помощью развития первичного звена, удаленного мониторинга здоровья, развития науки, телемедицины и искусственного интеллекта", - прокомментировал Николаев РИА Новости.Он подчеркнул, что республиканские программы, которые разрабатываются, принимаются и реализуются в последние годы в Якутии, находятся в русле целевых установок, озвученных в послании. Так, Якутия готова вносить значительный вклад в российскую программу расширенного строительства образовательных учреждений - в 2021 году здесь будет построено 10 новых школ на 1430 мест и 16 детских садов на 2395 мест."Большое число инициатив президента, содержавшихся в послании, относились к социальной сфере. Это важнейшие программы, которые адресно повышают качество жизни людей. Разносторонняя помощь семьям с детьми, ликвидация бюрократических процедур — все это элементы социальной политики нового времени, реализуемой руководством страны последовательно, шаг за шагом", - отметил Николаев.Глава Якутии, комментируя поставленную задачу перевести к 2024 году большинство государственных и муниципальных услуг перевести в дистанционный формат с доступом 24/7, сообщил, что в республике уже активно реализуется программа цифровизации. "Мы здесь добились серьезных результатов. Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 892 тысячи человек, это более 92% жителей республики. Согласно нашим планам, все государственные услуги перейдут в электронный формат уже к 2022 году", - заключил он.
https://ria.ru/20210417/most-1728671678.html
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айсен николаев

Николаев: планы развития Якутии - в русле установок послания президента

17:23 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минувший год показал, что нет ничего важнее сбережения здоровья людей, и эта задача стала одной из центральных в послании президента России Федеральному собранию, сказал глава Республика Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Я объявил 2021 год в Якутии Годом здоровья и дал старт Десятилетию здоровья в республике - за это время республика должна войти в "клуб 80+" - регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Усилия властей и общества будут направлены на создание благоприятной и здоровой среды для жизни якутян, на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе с помощью развития первичного звена, удаленного мониторинга здоровья, развития науки, телемедицины и искусственного интеллекта", - прокомментировал Николаев РИА Новости.
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Он подчеркнул, что республиканские программы, которые разрабатываются, принимаются и реализуются в последние годы в Якутии, находятся в русле целевых установок, озвученных в послании. Так, Якутия готова вносить значительный вклад в российскую программу расширенного строительства образовательных учреждений - в 2021 году здесь будет построено 10 новых школ на 1430 мест и 16 детских садов на 2395 мест.
"Большое число инициатив президента, содержавшихся в послании, относились к социальной сфере. Это важнейшие программы, которые адресно повышают качество жизни людей. Разносторонняя помощь семьям с детьми, ликвидация бюрократических процедур — все это элементы социальной политики нового времени, реализуемой руководством страны последовательно, шаг за шагом", - отметил Николаев.
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Глава Якутии, комментируя поставленную задачу перевести к 2024 году большинство государственных и муниципальных услуг перевести в дистанционный формат с доступом 24/7, сообщил, что в республике уже активно реализуется программа цифровизации. "Мы здесь добились серьезных результатов. Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 892 тысячи человек, это более 92% жителей республики. Согласно нашим планам, все государственные услуги перейдут в электронный формат уже к 2022 году", - заключил он.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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