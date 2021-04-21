https://ria.ru/20210421/neravenstvo-1729285599.html

Путин заявил об обострении неравенства из-за пандемии

Путин заявил об обострении неравенства из-за пандемии

Пандемия COVID-19 нанесла удар по благосостоянию людей, обострив социальное неравенство не только в России, но и во всём мире, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:17

2021-04-21T14:17

2021-04-21T14:59

послание президента федеральному собранию в 2021 году

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пандемия COVID-19 нанесла удар по благосостоянию людей, обострив социальное неравенство не только в России, но и во всём мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила социальное неравенство, бедность. Это вызов для всех стран мира. Не только у нас это происходит, везде одно и то же", - сказал он в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию, добавив, что в России это тоже происходит.

https://ria.ru/20210421/kredity-1729256337.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин