https://ria.ru/20210421/neft-1729239843.html

Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:47

2021-04-21T12:47

2021-04-21T12:47

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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из России - 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по поставкам "чёрного золота" в КНР.Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака - упали на 37,4%, до 3,62 миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих стран составлял 2,71 миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.Импорт нефти Китая из ОАЭ в марте составил 3,03 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель февраля, из Омана - 3,65 миллиона тонн (снижение на 12,7% в месячном выражении). США поставили в Китай в минувшем месяце 1,36 миллиона тонн нефти, сократив свои поставки на 0,5%. Поставки нефти из Ирана в Китай остаются нулевыми третий месяц подряд.

https://ria.ru/20210420/energopotreblenie-1729070586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, нефть