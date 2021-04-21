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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210421/neft-1729239843.html
Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай
Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай
Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:47
россия-китай: главное
россия
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нефть
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из России - 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по поставкам "чёрного золота" в КНР.Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака - упали на 37,4%, до 3,62 миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих стран составлял 2,71 миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.Импорт нефти Китая из ОАЭ в марте составил 3,03 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель февраля, из Омана - 3,65 миллиона тонн (снижение на 12,7% в месячном выражении). США поставили в Китай в минувшем месяце 1,36 миллиона тонн нефти, сократив свои поставки на 0,5%. Поставки нефти из Ирана в Китай остаются нулевыми третий месяц подряд.
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россия, китай, нефть

Россия в марте нарастила поставки нефти в Китай

12:47 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки нефти из России и Саудовской Аравии в Китай в марте выросли по сравнению с февралем, также резко вырос нефтяной импорт Поднебесной из Бразилии, которая заняла третье место по этому показателю, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные китайской таможни.
Так, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в марте составили 7,84 миллиона тонн против 7,45 миллиона тонн месяцем ранее (рост на 5,2%), из России - 7,44 миллиона тонн против 7,32 миллиона тонн (прирост 1,6%). Эти страны сохраняют за собой первое и второе места соответственно по поставкам "чёрного золота" в КНР.
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Третье место в марте заняла Бразилия, сместив с этой позиции Ирак. Поставки нефти из Бразилии в Китай в минувшем месяце выросли почти в 1,5 раза, составив 4 миллиона тонн, а из Ирака - упали на 37,4%, до 3,62 миллиона тонн. В феврале импорт нефти в Китай из этих стран составлял 2,71 миллиона тонн и 5,78 миллиона тонн соответственно.
Импорт нефти Китая из ОАЭ в марте составил 3,03 миллиона тонн, что в 1,6 раза превышает показатель февраля, из Омана - 3,65 миллиона тонн (снижение на 12,7% в месячном выражении). США поставили в Китай в минувшем месяце 1,36 миллиона тонн нефти, сократив свои поставки на 0,5%. Поставки нефти из Ирана в Китай остаются нулевыми третий месяц подряд.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайНефть
 
 
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