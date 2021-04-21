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Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве
Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве
Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из распространившихся в соцсетях видеозаписей. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:26
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россия
тверская улица
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
юлия навальная
москва
общество
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из распространившихся в соцсетях видеозаписей.Она прошла по Газетному переулку и после выхода на Тверскую улицу оказалась в толпе людей.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из видео в соцсетях.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, тверская улица, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, юлия навальная, москва, общество

Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве

20:26 21.04.2021 (обновлено: 21:33 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанк Юлия Навальная у здания Московского городского суда. Кадр видео
 Юлия Навальная у здания Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из распространившихся в соцсетях видеозаписей.
Она прошла по Газетному переулку и после выхода на Тверскую улицу оказалась в толпе людей.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из видео в соцсетях.
 
РоссияТверская улицаТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковЮлия НавальнаяМоскваОбщество
 
 
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