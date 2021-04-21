https://ria.ru/20210421/navalnaya-1729368453.html

Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве

Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве

Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из распространившихся в соцсетях видеозаписей. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:26

2021-04-21T20:26

2021-04-21T21:33

россия

тверская улица

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

юлия навальная

москва

общество

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из распространившихся в соцсетях видеозаписей.Она прошла по Газетному переулку и после выхода на Тверскую улицу оказалась в толпе людей.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон. Юлия Навальная приняла участие в несогласованной акции в Москве, следует из видео в соцсетях.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

тверская улица

москва

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россия, тверская улица, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, юлия навальная, москва, общество