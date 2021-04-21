Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/myanma-1729203287.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Мьянме
В МИД прокомментировали ситуацию в Мьянме
Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме, призывает все стороны к диалогу, необходимо не допустить вмешательства во... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:04
2021-04-21T09:09
петр ильичев
совет безопасности оон
россия
москва
мьянма
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме, призывает все стороны к диалогу, необходимо не допустить вмешательства во внутренние дела этой страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - заявил Ильичев.По его словам, в Москве уверены, чтобы "избежать дальнейшей эскалации, СБ ООН следует и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами"."С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории", - добавил дипломат.Он также отметил, что "непременным условием предпринимаемых усилий должна стать последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства"."Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле", - заключил Ильичев.Обсуждать вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Мьянму из-за событий в этой стране пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Вопрос о необходимости введения миротворческого контингента в Мьянму сейчас обсуждать также преждевременно", - сказал Ильичев.По его словам, Мьянма "отнюдь не единственная и далеко не первая страна, где возникают внутриполитические конфликты в связи с национальными выборами"."Как мы видели, даже государства с более давними традициями демократии, в том числе и в Западном полушарии, не в полной мере застрахованы от внутренних постэлекторальных потрясений", - сказал Ильичев.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
https://ria.ru/20210417/myanma-1728702158.html
https://ria.ru/20210419/myanma-1728970565.html
https://ria.ru/20210410/tribunal-1727669710.html
россия
москва
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр ильичев, совет безопасности оон, россия, москва, мьянма, оон, в мире

В МИД прокомментировали ситуацию в Мьянме

09:04 21.04.2021 (обновлено: 09:09 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме, призывает все стороны к диалогу, необходимо не допустить вмешательства во внутренние дела этой страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - заявил Ильичев.
Протесты в Мьянме - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 12:30
Власти Мьянмы освободили более 23 тысяч заключенных по амнистии
По его словам, в Москве уверены, чтобы "избежать дальнейшей эскалации, СБ ООН следует и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами".
"С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории", - добавил дипломат.
Он также отметил, что "непременным условием предпринимаемых усилий должна стать последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства".
"Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле", - заключил Ильичев.
Вход в здание Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:00
Совет ЕС расширил санкции против Мьянмы
Обсуждать вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Мьянму из-за событий в этой стране пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Вопрос о необходимости введения миротворческого контингента в Мьянму сейчас обсуждать также преждевременно", - сказал Ильичев.
По его словам, Мьянма "отнюдь не единственная и далеко не первая страна, где возникают внутриполитические конфликты в связи с национальными выборами".
"Как мы видели, даже государства с более давними традициями демократии, в том числе и в Западном полушарии, не в полной мере застрахованы от внутренних постэлекторальных потрясений", - сказал Ильичев.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 11:08
Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
 
Петр ИльичевСовет Безопасности ООНРоссияМоскваМьянмаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
12:05Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам
12:01Instagram объявил о борьбе с навязчивыми собеседниками
Лента новостейМолния