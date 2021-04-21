https://ria.ru/20210421/myanma-1729203287.html

В МИД прокомментировали ситуацию в Мьянме

В МИД прокомментировали ситуацию в Мьянме

Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме, призывает все стороны к диалогу, необходимо не допустить вмешательства во... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:04

2021-04-21T09:04

2021-04-21T09:09

петр ильичев

совет безопасности оон

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме, призывает все стороны к диалогу, необходимо не допустить вмешательства во внутренние дела этой страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию", - заявил Ильичев.По его словам, в Москве уверены, чтобы "избежать дальнейшей эскалации, СБ ООН следует и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами"."С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории", - добавил дипломат.Он также отметил, что "непременным условием предпринимаемых усилий должна стать последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства"."Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле", - заключил Ильичев.Обсуждать вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Мьянму из-за событий в этой стране пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Вопрос о необходимости введения миротворческого контингента в Мьянму сейчас обсуждать также преждевременно", - сказал Ильичев.По его словам, Мьянма "отнюдь не единственная и далеко не первая страна, где возникают внутриполитические конфликты в связи с национальными выборами"."Как мы видели, даже государства с более давними традициями демократии, в том числе и в Западном полушарии, не в полной мере застрахованы от внутренних постэлекторальных потрясений", - сказал Ильичев.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.

https://ria.ru/20210417/myanma-1728702158.html

https://ria.ru/20210419/myanma-1728970565.html

https://ria.ru/20210410/tribunal-1727669710.html

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