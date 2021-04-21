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Кузнецова прокомментировала инициативы Путина по снижению бедности
Кузнецова прокомментировала инициативы Путина по снижению бедности
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала предложения президента России Владимира Путина создать программу снижения бедности РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:40
2021-04-21T22:19
россия
анна кузнецова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала предложения президента России Владимира Путина создать программу снижения бедности семей с детьми важным шагом, отметив, что она должна отвечать реальным потребностям россиян, поскольку время "заплаточных" мер прошло.Президент России Владимир Путин в среду огласил послание Федеральному собранию. Глава государства поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности."Это очень важно – время "заплаточных" мер прошло. Необходимо на благополучие семьи смотреть в комплексе, оценивая эффективность той или иной меры, насколько она будет отвечать реальным потребностям. Рождение каждого последующего ребенка не должно снижать достаток семьи, наоборот, оно должно способствовать его преумножению и укреплению", – приводит пресс-служба детского омбудсмена ее слова.Также Кузнецова заявила, что ведется работа по созданию "одного окна" для оформления документов при рождении детей, выходе на пенсию."Мы говорили с президентом о проекте "Социальный навигатор", основная задача которого – социальная помощь семьям с детьми в режиме "одного окна". Сейчас запущены пилотные проекты, которые доказывают свою востребованность. Но такая помощь нужна не только семьям с детьми, но и, к примеру, пенсионерам, пожалуй, каждому, кто столкнулся с тем или иным вопросом в социальной сфере", - рассказала омбудсмен.
https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729294708.html
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россия, анна кузнецова, владимир путин, общество

Кузнецова прокомментировала инициативы Путина по снижению бедности

21:40 21.04.2021 (обновлено: 22:19 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала предложения президента России Владимира Путина создать программу снижения бедности семей с детьми важным шагом, отметив, что она должна отвечать реальным потребностям россиян, поскольку время "заплаточных" мер прошло.
Президент России Владимир Путин в среду огласил послание Федеральному собранию. Глава государства поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу бедности.
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"Это очень важно – время "заплаточных" мер прошло. Необходимо на благополучие семьи смотреть в комплексе, оценивая эффективность той или иной меры, насколько она будет отвечать реальным потребностям. Рождение каждого последующего ребенка не должно снижать достаток семьи, наоборот, оно должно способствовать его преумножению и укреплению", – приводит пресс-служба детского омбудсмена ее слова.
Также Кузнецова заявила, что ведется работа по созданию "одного окна" для оформления документов при рождении детей, выходе на пенсию.
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"Мы говорили с президентом о проекте "Социальный навигатор", основная задача которого – социальная помощь семьям с детьми в режиме "одного окна". Сейчас запущены пилотные проекты, которые доказывают свою востребованность. Но такая помощь нужна не только семьям с детьми, но и, к примеру, пенсионерам, пожалуй, каждому, кто столкнулся с тем или иным вопросом в социальной сфере", - рассказала омбудсмен.
 
РоссияАнна КузнецоваВладимир ПутинОбщество
 
 
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