Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство российских курьеров предпочитают слушать разнообразные треки во время доставки заказов, говорится в исследовании сервисов "СберЗвук", "СберЛогистика" и "СберМаркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.По данным экспертов, чаще всего в наушниках у работников логистической сферы играет рок, как классический, так и альтернативный. Среди зарубежных фаворитов оказались System of a Down, The Cranberries, AC/DC, Queen и Panic! At the Disco, Среди российских: ДДТ, "Алиса", "Порнофильмы" и БИ-2. Автокурьеры при этом предпочитают в основном представителей российского рока, таких как Вячеслав Бутусов, "Король и шут", Чичерина, группа "Смысловые галлюцинации" и "Кино".Также популярным у курьеров оказался рэп, среди российских представителей слушают Скриптонита, Лсп, MiyaGi, FACE, Кровосток, Басту, Big baby tape, Моргенштерна, а также Славу Мэрлоу. Среди иностранных рэперов - Drake, Akon и Eminem. Расслабляются курьеры в основном под голос Монеточки, Милен Фармер, Florence and the Machine."Стресс снимают под горький и сердитый трек In The Air Tonight британской рок-звезды Фила Коллинза, хит Forever Young от немецкого синтипоп-коллектива Alphaville и лирико-драматический баритон Муслима Магомаева", - заключили аналитики.

