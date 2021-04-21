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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/kurer-1729218786.html
Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России
Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России
Большинство российских курьеров предпочитают слушать разнообразные треки во время доставки заказов, говорится в исследовании сервисов "СберЗвук",... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:01
2021-04-21T11:44
культура
скриптонит (адиль жалелов)
музыка
новости культуры
милен фармер
фил коллинз
ac/dc
би-2
queen
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство российских курьеров предпочитают слушать разнообразные треки во время доставки заказов, говорится в исследовании сервисов "СберЗвук", "СберЛогистика" и "СберМаркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.По данным экспертов, чаще всего в наушниках у работников логистической сферы играет рок, как классический, так и альтернативный. Среди зарубежных фаворитов оказались System of a Down, The Cranberries, AC/DC, Queen и Panic! At the Disco, Среди российских: ДДТ, "Алиса", "Порнофильмы" и БИ-2. Автокурьеры при этом предпочитают в основном представителей российского рока, таких как Вячеслав Бутусов, "Король и шут", Чичерина, группа "Смысловые галлюцинации" и "Кино".Также популярным у курьеров оказался рэп, среди российских представителей слушают Скриптонита, Лсп, MiyaGi, FACE, Кровосток, Басту, Big baby tape, Моргенштерна, а также Славу Мэрлоу. Среди иностранных рэперов - Drake, Akon и Eminem. Расслабляются курьеры в основном под голос Монеточки, Милен Фармер, Florence and the Machine."Стресс снимают под горький и сердитый трек In The Air Tonight британской рок-звезды Фила Коллинза, хит Forever Young от немецкого синтипоп-коллектива Alphaville и лирико-драматический баритон Муслима Магомаева", - заключили аналитики.
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Новости
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скриптонит (адиль жалелов), музыка, новости культуры, милен фармер, фил коллинз, ac/dc, би-2, queen

Исследование показало, какие песни слушают курьеры в России

11:01 21.04.2021 (обновлено: 11:44 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в "Макдональдсе"
Курьер службы Delivery Club протирает сумку, перед тем как взять заказ в Макдональдсе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Большинство российских курьеров предпочитают слушать разнообразные треки во время доставки заказов, говорится в исследовании сервисов "СберЗвук", "СберЛогистика" и "СберМаркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Большинство - 80 процентов - слушают разнообразные треки и плейлисты во время доставки заказов. Интересно, что 65 процентов из них отметили пользу энергичных композиций: по мнению курьеров, ритмичная музыка улучшает настроение и помогает осуществлять заказы оперативнее. 20 процентов из общего числа опрошенных работают в тишине, так как музыка их отвлекает", - отметили аналитики.
По данным экспертов, чаще всего в наушниках у работников логистической сферы играет рок, как классический, так и альтернативный. Среди зарубежных фаворитов оказались System of a Down, The Cranberries, AC/DC, Queen и Panic! At the Disco, Среди российских: ДДТ, "Алиса", "Порнофильмы" и БИ-2.
Автокурьеры при этом предпочитают в основном представителей российского рока, таких как Вячеслав Бутусов, "Король и шут", Чичерина, группа "Смысловые галлюцинации" и "Кино".
Также популярным у курьеров оказался рэп, среди российских представителей слушают Скриптонита, Лсп, MiyaGi, FACE, Кровосток, Басту, Big baby tape, Моргенштерна, а также Славу Мэрлоу. Среди иностранных рэперов - Drake, Akon и Eminem. Расслабляются курьеры в основном под голос Монеточки, Милен Фармер, Florence and the Machine.
"Стресс снимают под горький и сердитый трек In The Air Tonight британской рок-звезды Фила Коллинза, хит Forever Young от немецкого синтипоп-коллектива Alphaville и лирико-драматический баритон Муслима Магомаева", - заключили аналитики.
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КультураСкриптонит (Адиль Жалелов)МузыкаНовости культурыМилен ФармерФил КоллинзAC/DCБи-2Queen
 
 
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