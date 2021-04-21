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В Москве за сутки госпитализировали более 970 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 970 пациентов с COVID-19
Более 970 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:32
2021-04-21T11:32
2021-04-21T11:32
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 970 человек с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1744 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 975 973."В Москве выявлено 1988 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 977 человек", - сообщили в штабе.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество