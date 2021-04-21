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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:23
2021-04-21T11:23
2021-04-21T11:23
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общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,04%", - говорится в сообщении.
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