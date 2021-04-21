https://ria.ru/20210421/kompleksy-1729275052.html

Путин оценил работу над современными российскими военными комплексами

Путин оценил работу над современными российскими военными комплексами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:32

2021-04-21T13:32

2021-04-21T13:40

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами."В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210420/shoygu-1729124569.html

россия

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2021

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Путин перечислил боевые системы нового поколения Президент России Владимир Путин на оглашении послания федеральному собранию перечислили новейшие системы вооружения, которые поступят на боевое дежурство в ближайшее время. 2021-04-21T13:32 true PT2M16S

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, безопасность