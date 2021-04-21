https://ria.ru/20210421/kompleksy-1729275052.html
Путин оценил работу над современными российскими военными комплексами
Путин оценил работу над современными российскими военными комплексами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:32
2021-04-21T13:32
2021-04-21T13:40
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729276661_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0e6adaced9fa903dc31c5ad9ec55064f.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами."В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.
https://ria.ru/20210420/shoygu-1729124569.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729276661_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dc3af12d06d0429f9bbba0b5a445dbc4.jpg
Путин перечислил боевые системы нового поколения
Президент России Владимир Путин на оглашении послания федеральному собранию перечислили новейшие системы вооружения, которые поступят на боевое дежурство в ближайшее время.
2021-04-21T13:32
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, безопасность