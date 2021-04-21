https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html
Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году
Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году
Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:24
2021-04-21T14:24
2021-04-21T14:25
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаюсь у губернаторам - ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию."Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", - заявил президент."Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На постоянной основе", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210401/pensii-1603718945.html
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Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
2021-04-21T14:24
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России
с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Обращаюсь у губернаторам - ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.
"Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", - заявил президент.
"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На постоянной основе", - подчеркнул Путин.