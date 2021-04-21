Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html
Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году
Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году
Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:24
2021-04-21T14:25
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729254971_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_424d3ef82f5dd211639a2480becdaf05.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаюсь у губернаторам - ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию."Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", - заявил президент."Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На постоянной основе", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210401/pensii-1603718945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
2021-04-21T14:24
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729254971_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e19cf9916d93a9f386537af8008ffd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество

Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году

14:24 21.04.2021 (обновлено: 14:25 21.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаюсь у губернаторам - ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.
"Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", - заявил президент.
"Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На постоянной основе", - подчеркнул Путин.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 00:14
В России меняется средний размер социальной пенсии
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния