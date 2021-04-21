https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html

Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году

Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году

Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:24

2021-04-21T14:24

2021-04-21T14:25

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729254971_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_424d3ef82f5dd211639a2480becdaf05.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Социальное казначейство, предоставляющее услуги по принципу "одного окна", должно заработать в России с 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаюсь у губернаторам - ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детсадов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию."Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна" без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации", - заявил президент."Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам РФ дистанционно в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На постоянной основе", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210401/pensii-1603718945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна" Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна" 2021-04-21T14:24 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество