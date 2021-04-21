https://ria.ru/20210421/kaleo-1729094231.html

Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана

Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана

Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:14

2021-04-21T03:14

2021-04-21T03:14

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исландия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube.На видео фронтмен Kaleo Джей Джей Джулиус Сон играет на гитаре мелодичную композицию, стоя на безопасном расстоянии от лавы извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. По информации издания Loudwire, клип был снят еще в прошлом месяце, через несколько дней после начала извержения.Рокерам из Kaleo и команде, работавшей над видео, удалось запечатлеть невероятные кадры, поскольку это был первый почти за 800 лет случай, когда вулкан выбросил расплавленную лаву. Песня "Skinny" войдет в студийный альбом Kaleo "Surface Sounds". Релиз запланирован на 23 апреля.

https://ria.ru/20210407/vulkan-1727234177.html

исландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, музыка, новости культуры, исландия, вулкан