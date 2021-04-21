https://ria.ru/20210421/kaleo-1729094231.html
Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана
Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана
Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:14
2021-04-21T03:14
2021-04-21T03:14
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube.На видео фронтмен Kaleo Джей Джей Джулиус Сон играет на гитаре мелодичную композицию, стоя на безопасном расстоянии от лавы извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. По информации издания Loudwire, клип был снят еще в прошлом месяце, через несколько дней после начала извержения.Рокерам из Kaleo и команде, работавшей над видео, удалось запечатлеть невероятные кадры, поскольку это был первый почти за 800 лет случай, когда вулкан выбросил расплавленную лаву. Песня "Skinny" войдет в студийный альбом Kaleo "Surface Sounds". Релиз запланирован на 23 апреля.
https://ria.ru/20210407/vulkan-1727234177.html
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РИА Новости
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youtube, музыка, новости культуры, исландия, вулкан
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube.
На видео фронтмен Kaleo Джей Джей Джулиус Сон играет на гитаре мелодичную композицию, стоя на безопасном расстоянии от лавы извергающегося вулкана Фаградальсфьядль.
По информации издания Loudwire, клип был снят
еще в прошлом месяце, через несколько дней после начала извержения.
Рокерам из Kaleo и команде, работавшей над видео, удалось запечатлеть невероятные кадры, поскольку это был первый почти за 800 лет случай, когда вулкан выбросил расплавленную лаву.
Песня "Skinny" войдет в студийный альбом Kaleo "Surface Sounds". Релиз запланирован на 23 апреля.