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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/kaleo-1729094231.html
Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана
Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана
Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:14
2021-04-21T03:14
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube.На видео фронтмен Kaleo Джей Джей Джулиус Сон играет на гитаре мелодичную композицию, стоя на безопасном расстоянии от лавы извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. По информации издания Loudwire, клип был снят еще в прошлом месяце, через несколько дней после начала извержения.Рокерам из Kaleo и команде, работавшей над видео, удалось запечатлеть невероятные кадры, поскольку это был первый почти за 800 лет случай, когда вулкан выбросил расплавленную лаву. Песня "Skinny" войдет в студийный альбом Kaleo "Surface Sounds". Релиз запланирован на 23 апреля.
https://ria.ru/20210407/vulkan-1727234177.html
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youtube, музыка, новости культуры, исландия, вулкан

Исландская группа Kaleo сняла клип на фоне извергающегося вулкана

03:14 21.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Участники исландской рок-группы Kaleo сняли клип на трек "Skinny" на фоне извергающегося вулкана. Ролик опубликовали на YouTube.
На видео фронтмен Kaleo Джей Джей Джулиус Сон играет на гитаре мелодичную композицию, стоя на безопасном расстоянии от лавы извергающегося вулкана Фаградальсфьядль.
По информации издания Loudwire, клип был снят еще в прошлом месяце, через несколько дней после начала извержения.
Рокерам из Kaleo и команде, работавшей над видео, удалось запечатлеть невероятные кадры, поскольку это был первый почти за 800 лет случай, когда вулкан выбросил расплавленную лаву.
Песня "Skinny" войдет в студийный альбом Kaleo "Surface Sounds". Релиз запланирован на 23 апреля.
Новая трещина возле вулкана Фаградальсфьядль в Исландии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В районе извержения вулкана в Исландии появилась третья трещина с лавой
 
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