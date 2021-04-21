https://ria.ru/20210421/izbienie-1729228589.html
Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
Прокуроры проверяют инцидент в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:52
2021-04-21T11:52
2021-04-21T11:52
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Прокуроры проверяют инцидент в школе Владивостока, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу, сообщает прокуратура региона.Ранее полиция сообщала, что ученик 7-го класса во Владивостоке попал в больницу после того, как старшеклассники избили его из-за ссоры с одноклассницей. УМВД проводит проверку. Мать 16-летнего зачинщика драки привлечена к административной ответственности, один из нападавших - 15-летний школьник, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. СК организовал проверку по статье "халатность"."Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних... Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательная организация, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве отмечают, что прокуратурой также поставлена на контроль доследственная проверка по статье "халатность".
https://ria.ru/20210420/perm-1729031504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия