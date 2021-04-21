https://ria.ru/20210421/investitsii-1729250295.html

Государство будет стимулировать частные инвестиции, заявил Путин

Государство будет стимулировать частные инвестиции, заявил Путин

Государство будет стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест в России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:48

2021-04-21T12:48

2021-04-21T14:44

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Государство будет стимулировать частные инвестиции для поддержки создания новых рабочих мест в России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию."И для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса - это решение будет приниматься на постоянной основе и пересмотру не подлежит", - заявил Путин."Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширения сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний", - добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210412/biznes-1727843178.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика