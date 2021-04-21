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https://ria.ru/20210421/ingosstrakh-1729347810.html
Ингосстрах: арендаторы коммерческой недвижимости чаще страхуют имущество
Ингосстрах: арендаторы коммерческой недвижимости чаще страхуют имущество
По итогам 2020 года в "Ингосстрахе" спрос на страхование имущества и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в онлайне вырос на 60% относительно... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:23
2021-04-21T18:23
россия
страхование
ингосстрах
новости компаний - экономика
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По итогам 2020 года в "Ингосстрахе" спрос на страхование имущества и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в онлайне вырос на 60% относительно результатов 2019 года. Об этом свидетельствуют показатели продаж продукта "Ингобизнес". Это, пожалуй, не имеющий аналогов на рынке продукт "Ингосстраха", который предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в режиме онлайн:все этапы оформления от заключения договора до урегулирования убытков происходят на сайте компании. В 2020 году чаще всего "Ингобизнес" приобретали арендаторы коммерческих площадей в торговых и бизнес-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга."Безусловно, пандемия коронавируса негативно сказалась на рынке страхования коммерческой недвижимости в 2020 году. В целях снижения нагрузки на арендаторов многие арендодатели ввели мораторий на страхование, в результате чего на некоторое время спрос на страхование упал. Однако, впоследствии мы зафиксировали тенденцию к восстановлению спроса. Со временем и владельцы, и арендаторы торговых и офисных помещений поняли, что страхование – необходимая мера для защиты бизнеса, особенно в условиях неопределенности. Чтобы избежать серьезных финансовых потерь в случае непредвиденных ситуаций, "Ингосстрах" предлагает клиентам широкое покрытие в рамках полиса "Ингобизнес", включающее наиболее распространенные риски", – сказал начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстраха" Дмитрий Шишкин.Продукт "Ингобизнес" был запущен на сайте "Ингосстраха" в апреле 2019 года, с его помощью арендаторы коммерческой недвижимости в бизнес- и торговых центрах могут обеспечить качественной страховой защитой свое имущество и ответственность перед третьими лицами. Форма расчета-калькулятора максимально упрощает процесс заключения договора. Приобрести страховую защиту по программе "Ингобизнес" можно на сайте "Ингосстраха", ответив всего на 2 вопроса. После проведения оплаты на указанный электронный адрес будет направлен страховой полис.
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РИА Новости
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россия, #партнерскийматериал, страхование, ингосстрах, новости компаний - экономика
Партнерский материал

Ингосстрах: арендаторы коммерческой недвижимости чаще страхуют имущество

18:23 21.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на мост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на мост Багратион и московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По итогам 2020 года в "Ингосстрахе" спрос на страхование имущества и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в онлайне вырос на 60% относительно результатов 2019 года. Об этом свидетельствуют показатели продаж продукта "Ингобизнес". Это, пожалуй, не имеющий аналогов на рынке продукт "Ингосстраха", который предусматривает комплексное страхование имущественных рисков и ответственности арендаторов коммерческой недвижимости в режиме онлайн:все этапы оформления от заключения договора до урегулирования убытков происходят на сайте компании. В 2020 году чаще всего "Ингобизнес" приобретали арендаторы коммерческих площадей в торговых и бизнес-центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
"Безусловно, пандемия коронавируса негативно сказалась на рынке страхования коммерческой недвижимости в 2020 году. В целях снижения нагрузки на арендаторов многие арендодатели ввели мораторий на страхование, в результате чего на некоторое время спрос на страхование упал. Однако, впоследствии мы зафиксировали тенденцию к восстановлению спроса. Со временем и владельцы, и арендаторы торговых и офисных помещений поняли, что страхование – необходимая мера для защиты бизнеса, особенно в условиях неопределенности. Чтобы избежать серьезных финансовых потерь в случае непредвиденных ситуаций, "Ингосстрах" предлагает клиентам широкое покрытие в рамках полиса "Ингобизнес", включающее наиболее распространенные риски", – сказал начальник управления страхования ответственности СПАО "Ингосстраха" Дмитрий Шишкин.
Молодежная балетная программа Большого театра - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 11:54
"Ингосстрах" поддержит Молодежную балетную программу Большого театра
Продукт "Ингобизнес" был запущен на сайте "Ингосстраха" в апреле 2019 года, с его помощью арендаторы коммерческой недвижимости в бизнес- и торговых центрах могут обеспечить качественной страховой защитой свое имущество и ответственность перед третьими лицами. Форма расчета-калькулятора максимально упрощает процесс заключения договора. Приобрести страховую защиту по программе "Ингобизнес" можно на сайте "Ингосстраха", ответив всего на 2 вопроса. После проведения оплаты на указанный электронный адрес будет направлен страховой полис.
 
РоссияСтрахованиеИнгосстрахНовости компаний - Экономика
 
 
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