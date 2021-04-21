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Путин призвал правительство и ЦБ не допускать разгона инфляции
Путин призвал правительство и ЦБ не допускать разгона инфляции
Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:56
2021-04-21T13:08
цены на нефть
послание президента федеральному собранию в 2021 году
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.С осени в России начала разгоняться инфляция, пока она в годовом выражении по-прежнему превышает таргет ЦБ в 4%. По данным Росстата, в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. При этом в апреле, согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, годовая инфляция в стране замедлится до 5,5%.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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цены на нефть, послание президента федеральному собранию в 2021 году, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин призвал правительство и ЦБ не допускать разгона инфляции

12:56 21.04.2021 (обновлено: 13:08 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.
С осени в России начала разгоняться инфляция, пока она в годовом выражении по-прежнему превышает таргет ЦБ в 4%. По данным Росстата, в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. При этом в апреле, согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, годовая инфляция в стране замедлится до 5,5%.
"В прошлом году мы значительно увеличили бюджетные расходы, при этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительство совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику, обеспечение макроэкономической стабильности и сдерживание инфляции в установленных параметрах. Чрезвычайно важная задача, исхожу из того, что она будет безусловно решена", - сказал президент, оглашая послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
 
Цены на нефтьПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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