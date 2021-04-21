https://ria.ru/20210421/inflyatsiya-1729255340.html

Путин призвал правительство и ЦБ не допускать разгона инфляции

Путин призвал правительство и ЦБ не допускать разгона инфляции

Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:56

2021-04-21T12:56

2021-04-21T13:08

цены на нефть

послание президента федеральному собранию в 2021 году

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.С осени в России начала разгоняться инфляция, пока она в годовом выражении по-прежнему превышает таргет ЦБ в 4%. По данным Росстата, в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. При этом в апреле, согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, годовая инфляция в стране замедлится до 5,5%.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, послание президента федеральному собранию в 2021 году, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика