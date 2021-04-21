https://ria.ru/20210421/infektsiya-1729284969.html
Мурашко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня
Мурашко оценил возможность создать тесты на новые инфекции за четыре дня
Разработать тест-систему за четыре дня реально, соответствующие наработки есть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам послания президента... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:15
2021-04-21T14:15
2021-04-21T16:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разработать тест-систему за четыре дня реально, соответствующие наработки есть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что РФ должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции."За четыре дня разработать тест-систему? Реально", - сказал Мурашко журналистам.По его словам, такие наработки есть. "Мне кажется, лабораторная служба и производственные компании, которые занимаются расходными материалами, работают очень качественно в стране, поэтому это реализуемая вещь", - отметил министр.Он отметил, что сейчас в Госдуме во втором чтении принят законопроект, который позволяет формировать так называемые "лаборатории опережающего развития".Мурашко подчеркнул, что лабораторная часть в России развита очень хорошо, как и производственная база."Вы видите, что в этот период 2020 года практически основная масса тест-систем, реактивов - это все российского производства и очень высокого качества. Причем Россия поставляла и в гуманитарных целях, и по контрактам в очень большое количество стран диагностические системы", - добавил он.
https://ria.ru/20210421/epidemii-1729273369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Разработать тест-систему за четыре дня реально, соответствующие наработки есть, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
по итогам послания президента Владимира Путина
Федеральному собранию.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что РФ должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и в самое короткое время создать вакцину в случае появления новой опасной инфекции.
"За четыре дня разработать тест-систему? Реально", - сказал Мурашко журналистам.
По его словам, такие наработки есть. "Мне кажется, лабораторная служба и производственные компании, которые занимаются расходными материалами, работают очень качественно в стране, поэтому это реализуемая вещь", - отметил министр.
Он отметил, что сейчас в Госдуме
во втором чтении принят законопроект, который позволяет формировать так называемые "лаборатории опережающего развития".
"В рамках этого закона будет разрешено научно-исследовательским институтам разрабатывать тест-системы, которые будут уже использоваться и проходить оценку эффективности параллельно. Это такое вообще совершенно прорывное решение", - сказал министр.
Мурашко подчеркнул, что лабораторная часть в России
развита очень хорошо, как и производственная база.
"Вы видите, что в этот период 2020 года практически основная масса тест-систем, реактивов - это все российского производства и очень высокого качества. Причем Россия поставляла и в гуманитарных целях, и по контрактам в очень большое количество стран диагностические системы", - добавил он.