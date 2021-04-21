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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210421/gazifikatsiya-1729325355.html
Мособлгаз: поручение президента ускорит газификацию Подмосковья
Мособлгаз: поручение президента ускорит газификацию Подмосковья
Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов считает, что поручение президента РФ Владимира Путина об освобождении граждан платы за подводку газа до границ РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:48
2021-04-21T16:48
новости подмосковья
россия
жкх
мособлгаз
владимир путин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов считает, что поручение президента РФ Владимира Путина об освобождении граждан платы за подводку газа до границ земельного участка позволит ускорить процесс газификации в регионе. В среду, в ходе послания Федеральному собранию, президент поручил правительству и региональным властям разработать "четкий план" газификации и поддержал предложение "Единой России", в соответствии с которым люди не должны платить за подводку трубы к границам их земельных участков."По утвержденным планам Московской области, мы смогли бы выйти на полную газификацию региона к 2030 году, однако, с учетом поручения президента, при поддержке правительства РФ и Газпрома, мы сможем значительно сократить эти сроки", - приводит слова Баранова пресс-служба министерства энергетики Московской области.Согласно данным пресс-службы компании, на сегодняшний день процент газификации в регионе составляет 96,1% при среднем общероссийском показателе 70,4%. Ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов, общей численностью 10 тысяч жителей, а всего с начала программы газифицировано более 400 тысяч жителей.
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россия, жкх, мособлгаз, владимир путин, московская область (подмосковье)

Мособлгаз: поручение президента ускорит газификацию Подмосковья

16:48 21.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов считает, что поручение президента РФ Владимира Путина об освобождении граждан платы за подводку газа до границ земельного участка позволит ускорить процесс газификации в регионе.
В среду, в ходе послания Федеральному собранию, президент поручил правительству и региональным властям разработать "четкий план" газификации и поддержал предложение "Единой России", в соответствии с которым люди не должны платить за подводку трубы к границам их земельных участков.
"По утвержденным планам Московской области, мы смогли бы выйти на полную газификацию региона к 2030 году, однако, с учетом поручения президента, при поддержке правительства РФ и Газпрома, мы сможем значительно сократить эти сроки", - приводит слова Баранова пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Согласно данным пресс-службы компании, на сегодняшний день процент газификации в регионе составляет 96,1% при среднем общероссийском показателе 70,4%. Ежегодно в регионе газифицируется 50 населенных пунктов, общей численностью 10 тысяч жителей, а всего с начала программы газифицировано более 400 тысяч жителей.
Труба газопровода на фасаде здания. - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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Новости ПодмосковьяРоссияЖКХМособлгазВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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