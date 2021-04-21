https://ria.ru/20210421/freski-1729305271.html

В РПЦ назвали фрески с демонами со смартфонами уместными

В РПЦ назвали фрески с демонами со смартфонами уместными

Сюжеты фресок, на которых изображены разные виды зависимости, в том числе современные, уместны для изображения в храмах, в частности для иконографии о Страшном... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:19

2021-04-21T15:19

2021-04-21T15:24

религия и мировоззрение

афон (гора)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Сюжеты фресок, на которых изображены разные виды зависимости, в том числе современные, уместны для изображения в храмах, в частности для иконографии о Страшном суде, заявил РИА Новости глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На западной стене, где размещены сцены Страшного суда, смертных грехов, есть фреска с изображением бесов с ноутбуками и смартфонами в руках. Рядом с ними в огне горят грешники – интернет-зависимые, их руки скованы цепями. И.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков рассказал РИА Новости, что роспись выполнена румынским иконописцем Русланом Гебя в 2018 году."Аналогичные фрески есть на Афоне, там используют и даже публикуют их репродукции. Тут возражений с точки зрения Церкви нет: в иконографии о Страшном суде возможно появление фресок с изображением зависимостей – алкогольной, табачной, интернет. Просто интернет-зависимость появилась недавно. Многие люди сегодня попадают в нее так же, как в игровую: делают ставки, ходят в казино, проигрывают имущество, обездоливают своих близких. И мы должны реагировать на страдания этих людей", - сказал Калинин.Он отметил, что как отдельная икона "подобная композиция существовать не может". "На иконах изображаются Спаситель, Богородица, ангельские силы, святые. Мы обращаемся в молитве к этим образам. А в иконографии о Страшном суде изображаются силы зла и пороки, которые приводят человека в пленение, приводят не к Богу, а в ад. И мы ограждаем от них людей. Ведь многие, увидев такие изображения, подумают о себе: нет ли опасности потерять связь с Богом, с ближними, любимыми и уйти в виртуальную реальность", - пояснил священник.Он отметил, что компьютерная, как и любая другая, зависимость считается Церковью грехом, хотя и не входит в перечень смертных грехов, но "в своем развитии может привести к самым трагическим последствиям"."Зависимость – это несвобода, плен, наркотический, табачный, алкогольный, компьютерный – принципиальной разницы тут нет: человек теряет свою свободу обращения к Богу. Человек должен быть свободен, а любая несвобода противна делу его спасения. Христианство нас призывает к пониманию себя в реальном мире, к реальности, к истинному положению перед Богом. Когда мы видим в себе следы влияния темных сил, мы, прежде всего, стремимся от этого избавиться. И это стремление – начало пути нашего спасения", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210421/freska-1729221144.html

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афон (гора), русская православная церковь