https://ria.ru/20210421/epidemiya-1729240827.html

Путин: даже на пике эпидемии удалось избежать пустых полок в магазинах

Путин: даже на пике эпидемии удалось избежать пустых полок в магазинах

Даже на пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России удалось не допустить пустых полок в магазинах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:28

2021-04-21T12:28

2021-04-21T14:47

распространение коронавируса

послание президента федеральному собранию в 2021 году

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Даже на пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России удалось не допустить пустых полок в магазинах, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, коронавирус в россии, общество