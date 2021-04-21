https://ria.ru/20210421/detsad-1729197256.html

В Сургутском районе ищут застройщика для детсада за 137 миллионов рублей

В Сургутском районе ищут застройщика для детсада за 137 миллионов рублей

Администрация Сургутского района ХМАО ищет застройщика для нового детского сада, финансирование проекта обойдется бюджету в 137 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:04

2021-04-21T07:04

2021-04-21T10:40

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апр - РИА Новости. Администрация Сургутского района ХМАО ищет застройщика для нового детского сада, финансирование проекта обойдется бюджету в 137 миллионов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.Действующий в небольшом населенном пункте детсад, подчеркивают в муниципалитете, имеет уже 35-летнюю историю и изношен на 66%, его регулярно ремонтируют, но требования к таким зданиям давно поменялись. Вместо капитального обновления детского сада власти района решили возвести новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 80 детей.Как пояснил глава района Андрей Трубецкой, строительство детского сада вошло в государственную программу по развитию материально-технической базы дошкольных учреждений, и в 2021 году планировалось начало работ.Ожидается, что будущий застройщик займется проектированием, строительством и оснащением объекта. Сдать новый детский сад планируется ориентировочно в 2023 году. Финансирование проекта оценивается в 137 миллионов рублей, эти деньги инвестор получит после того, как здание пройдет приемку. Такой подход, добавили в администрации, обеспечивает заинтересованность застройщика в качественных работах и выполнении их в срок.

https://ria.ru/20210414/poselok-1728258123.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургутский район, общество