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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210421/detsad-1729197256.html
В Сургутском районе ищут застройщика для детсада за 137 миллионов рублей
В Сургутском районе ищут застройщика для детсада за 137 миллионов рублей
Администрация Сургутского района ХМАО ищет застройщика для нового детского сада, финансирование проекта обойдется бюджету в 137 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:04
2021-04-21T10:40
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апр - РИА Новости. Администрация Сургутского района ХМАО ищет застройщика для нового детского сада, финансирование проекта обойдется бюджету в 137 миллионов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.Действующий в небольшом населенном пункте детсад, подчеркивают в муниципалитете, имеет уже 35-летнюю историю и изношен на 66%, его регулярно ремонтируют, но требования к таким зданиям давно поменялись. Вместо капитального обновления детского сада власти района решили возвести новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 80 детей.Как пояснил глава района Андрей Трубецкой, строительство детского сада вошло в государственную программу по развитию материально-технической базы дошкольных учреждений, и в 2021 году планировалось начало работ.Ожидается, что будущий застройщик займется проектированием, строительством и оснащением объекта. Сдать новый детский сад планируется ориентировочно в 2023 году. Финансирование проекта оценивается в 137 миллионов рублей, эти деньги инвестор получит после того, как здание пройдет приемку. Такой подход, добавили в администрации, обеспечивает заинтересованность застройщика в качественных работах и выполнении их в срок.
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сургутский район, общество

В Сургутском районе ищут застройщика для детсада за 137 миллионов рублей

07:04 21.04.2021 (обновлено: 10:40 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апр - РИА Новости. Администрация Сургутского района ХМАО ищет застройщика для нового детского сада, финансирование проекта обойдется бюджету в 137 миллионов рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.
"С муниципалитета - земля, с застройщика - новый детский сад. В Сургутском районе объявили конкурс на заключение инвестиционного договора. Все желающие могут подать заявки до 4 мая. Речь идет о строительстве детского сада в деревне Сайгатина", - говорится в сообщении.
Действующий в небольшом населенном пункте детсад, подчеркивают в муниципалитете, имеет уже 35-летнюю историю и изношен на 66%, его регулярно ремонтируют, но требования к таким зданиям давно поменялись. Вместо капитального обновления детского сада власти района решили возвести новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 80 детей.
Как пояснил глава района Андрей Трубецкой, строительство детского сада вошло в государственную программу по развитию материально-технической базы дошкольных учреждений, и в 2021 году планировалось начало работ.
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"Но, к сожалению, нам сообщили, что детский сад был перенесен на 2024 год. Поэтому мы приняли решение, для того чтобы не отодвигать сроки его строительства, строить за деньги Сургутского района", - приводит пресс-служба администрации слова Трубецкого.
Ожидается, что будущий застройщик займется проектированием, строительством и оснащением объекта. Сдать новый детский сад планируется ориентировочно в 2023 году. Финансирование проекта оценивается в 137 миллионов рублей, эти деньги инвестор получит после того, как здание пройдет приемку. Такой подход, добавили в администрации, обеспечивает заинтересованность застройщика в качественных работах и выполнении их в срок.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районОбщество
 
 
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