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Депутаты Ростовской области обсудят задачи из послания Путина
Депутаты Ростовской области обсудят задачи из послания Путина
Рабочая группа в составе депутатов законодательного собрания Ростовской области в ближайшее время обсудит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:01
2021-04-21T16:01
2021-04-21T16:01
ростовская область
александр ищенко
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владимир путин
ростовская область
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр – РИА Новости. Рабочая группа в составе депутатов законодательного собрания Ростовской области в ближайшее время обсудит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором, в частности, поставил новые задачи перед регионами."Очевидно, что нам потребуется переоценить подходы, прежде всего, к работе на муниципальном уровне при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства… - федеральные проекты должны незамедлительно влечь за собой изменение качества региональной инфраструктуры, муниципальной", - добавил спикер областного парламента.Еще одна задача - организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа 7 дней в неделю. "В Ростовской области изначально система МФЦ была одной из самых сильных в стране. Сегодня речь идет об углублении этой работы, расширении возможностей жителей области получать услуги уже в режиме онлайн, в то время, когда им это удобно. Это потребует перестройки работы системы МФЦ и органов власти, но мы к этому готовы", - отметил Ищенко.Он выразил уверенность, что позиция президента по внешней политике России "повлияет на позицию наших партнеров на международном уровне".
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александр ищенко, россия, владимир путин, ростовская область, политика
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр – РИА Новости.
Рабочая группа в составе депутатов законодательного собрания Ростовской области
в ближайшее время обсудит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным
в послании Федеральному собранию, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
.
В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором, в частности, поставил новые задачи перед регионами.
"Эти задачи мы уже в ближайшее время обсудим на первом заседании рабочей группы, которая будет образована уже завтра. В нее будут включены представители всех политических партий, всех отраслевых комитетов законодательного собрания", - сказал Ищенко. Он отметил, что уже в первом приближении видно, насколько масштабная работа предстоит Ростовской области.
"Очевидно, что нам потребуется переоценить подходы, прежде всего, к работе на муниципальном уровне при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства… - федеральные проекты должны незамедлительно влечь за собой изменение качества региональной инфраструктуры, муниципальной", - добавил спикер областного парламента.
Еще одна задача - организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа 7 дней в неделю. "В Ростовской области изначально система МФЦ была одной из самых сильных в стране. Сегодня речь идет об углублении этой работы, расширении возможностей жителей области получать услуги уже в режиме онлайн, в то время, когда им это удобно. Это потребует перестройки работы системы МФЦ и органов власти, но мы к этому готовы", - отметил Ищенко.
Он выразил уверенность, что позиция президента по внешней политике России
"повлияет на позицию наших партнеров на международном уровне".