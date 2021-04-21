https://ria.ru/20210421/deputaty-1729314551.html

Депутаты Ростовской области обсудят задачи из послания Путина

Депутаты Ростовской области обсудят задачи из послания Путина

Рабочая группа в составе депутатов законодательного собрания Ростовской области в ближайшее время обсудит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:01

2021-04-21T16:01

2021-04-21T16:01

ростовская область

александр ищенко

россия

владимир путин

ростовская область

политика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр – РИА Новости. Рабочая группа в составе депутатов законодательного собрания Ростовской области в ближайшее время обсудит задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором, в частности, поставил новые задачи перед регионами."Очевидно, что нам потребуется переоценить подходы, прежде всего, к работе на муниципальном уровне при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства… - федеральные проекты должны незамедлительно влечь за собой изменение качества региональной инфраструктуры, муниципальной", - добавил спикер областного парламента.Еще одна задача - организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа 7 дней в неделю. "В Ростовской области изначально система МФЦ была одной из самых сильных в стране. Сегодня речь идет об углублении этой работы, расширении возможностей жителей области получать услуги уже в режиме онлайн, в то время, когда им это удобно. Это потребует перестройки работы системы МФЦ и органов власти, но мы к этому готовы", - отметил Ищенко.Он выразил уверенность, что позиция президента по внешней политике России "повлияет на позицию наших партнеров на международном уровне".

https://ria.ru/20201223/ischenko-1590518230.html

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александр ищенко, россия, владимир путин, ростовская область, политика