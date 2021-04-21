https://ria.ru/20210421/cruise-1729144087.html
Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов
Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов
Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:40
2021-04-21T00:40
2021-04-21T00:40
культура
кино и сериалы
новости культуры
том круз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584128282_0:306:2942:1960_1920x0_80_0_0_06d2005c5ac63d80692479f00f2236fb.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Актриса Дженнифер Коннелли, которая снялась в "Топ Ган: Мавэрик", продолжении боевика "Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. По словам обладательницы премии "Оскар", она согласилась сняться в фильме Джозефа Косински при условии, что не окажется в самолете. Планировалось, что актриса будет задействована в сценах на суше и воде, но не в воздухе. Но во время одной из сцен на взлетно-посадочной полосе Круз внезапно сообщил, что они собираются совершить несколько фигур высшего пилотажа на истребителе, которым он же будет управлять.Коннелли, которая играет подругу главного героя, добавила, что они тогда находились в крошечном истребителе P-51 вместе. Актриса поняла, что у нее нет выбора, кроме как преодолеть свою фобию раз и навсегда. И ей это удалось. Действие в сиквеле разворачивается через 35 лет после событий, описанных в первой части. Пит Митчелл (Том Круз), оставив службу, возвращается в летную школу и обучает молодых пилотов. Однако даже спустя годы, главного героя снова ждут опасные миссии. Премьера ленты запланирована на 19 ноября этого года.
https://ria.ru/20200612/1572813579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584128282_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_358733db92302f3a51208d027cc126dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том круз
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Актриса Дженнифер Коннелли, которая снялась в "Топ Ган: Мавэрик", продолжении боевика "
Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала
, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета.
По словам обладательницы премии "Оскар", она согласилась сняться в фильме Джозефа Косински при условии, что не окажется в самолете. Планировалось, что актриса будет задействована в сценах на суше и воде, но не в воздухе.
Но во время одной из сцен на взлетно-посадочной полосе Круз внезапно сообщил, что они собираются совершить несколько фигур высшего пилотажа на истребителе, которым он же будет управлять.
"В то время я боялась сказать Тому, что только совсем недавно решила избавиться от парализующего страха перед полетами, от которого страдала годами", — вспоминала актриса.
Коннелли, которая играет подругу главного героя, добавила, что они тогда находились в крошечном истребителе P-51 вместе. Актриса поняла, что у нее нет выбора, кроме как преодолеть свою фобию раз и навсегда. И ей это удалось.
"Итак, сидим мы в этом крошечном истребителе, и Том мне говорит: "Джен, ты когда-нибудь была в таком самолете?" Я ответила: "Нет, Том, но это потрясающе". Он такой: "А ты раньше когда-нибудь занималась высшим пилотажем?". Я начала нервничать. "Нет, а я буду делать что-нибудь?" На это он ответил: "Это будет очень изящно, элегантно, легко и красиво". Так я и узнала, что полечу на P-51 с Томом", — рассказала Дженнифер Коннелли.
Действие в сиквеле разворачивается через 35 лет после событий, описанных в первой части. Пит Митчелл (Том Круз), оставив службу, возвращается в летную школу и обучает молодых пилотов. Однако даже спустя годы, главного героя снова ждут опасные миссии.
Премьера ленты запланирована на 19 ноября этого года.