https://ria.ru/20210421/cruise-1729144087.html

Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов

Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов

Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T00:40

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Актриса Дженнифер Коннелли, которая снялась в "Топ Ган: Мавэрик", продолжении боевика "Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. По словам обладательницы премии "Оскар", она согласилась сняться в фильме Джозефа Косински при условии, что не окажется в самолете. Планировалось, что актриса будет задействована в сценах на суше и воде, но не в воздухе. Но во время одной из сцен на взлетно-посадочной полосе Круз внезапно сообщил, что они собираются совершить несколько фигур высшего пилотажа на истребителе, которым он же будет управлять.Коннелли, которая играет подругу главного героя, добавила, что они тогда находились в крошечном истребителе P-51 вместе. Актриса поняла, что у нее нет выбора, кроме как преодолеть свою фобию раз и навсегда. И ей это удалось. Действие в сиквеле разворачивается через 35 лет после событий, описанных в первой части. Пит Митчелл (Том Круз), оставив службу, возвращается в летную школу и обучает молодых пилотов. Однако даже спустя годы, главного героя снова ждут опасные миссии. Премьера ленты запланирована на 19 ноября этого года.

https://ria.ru/20200612/1572813579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз