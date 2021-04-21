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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/cruise-1729144087.html
Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов
Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов
Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:40
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Актриса Дженнифер Коннелли, которая снялась в "Топ Ган: Мавэрик", продолжении боевика "Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета. По словам обладательницы премии "Оскар", она согласилась сняться в фильме Джозефа Косински при условии, что не окажется в самолете. Планировалось, что актриса будет задействована в сценах на суше и воде, но не в воздухе. Но во время одной из сцен на взлетно-посадочной полосе Круз внезапно сообщил, что они собираются совершить несколько фигур высшего пилотажа на истребителе, которым он же будет управлять.Коннелли, которая играет подругу главного героя, добавила, что они тогда находились в крошечном истребителе P-51 вместе. Актриса поняла, что у нее нет выбора, кроме как преодолеть свою фобию раз и навсегда. И ей это удалось. Действие в сиквеле разворачивается через 35 лет после событий, описанных в первой части. Пит Митчелл (Том Круз), оставив службу, возвращается в летную школу и обучает молодых пилотов. Однако даже спустя годы, главного героя снова ждут опасные миссии. Премьера ленты запланирована на 19 ноября этого года.
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кино и сериалы, новости культуры, том круз

Том Круз помог своей партнерше по фильму "Топ Ган" побороть страх полетов

00:40 21.04.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Актриса Дженнифер Коннелли, которая снялась в "Топ Ган: Мавэрик", продолжении боевика "Лучший стрелок" (1986), в эфире шоу Грэма Нортона рассказала, как исполнитель главной роли Том Круз помог ей преодолеть страх полета.
По словам обладательницы премии "Оскар", она согласилась сняться в фильме Джозефа Косински при условии, что не окажется в самолете. Планировалось, что актриса будет задействована в сценах на суше и воде, но не в воздухе.
Но во время одной из сцен на взлетно-посадочной полосе Круз внезапно сообщил, что они собираются совершить несколько фигур высшего пилотажа на истребителе, которым он же будет управлять.

"В то время я боялась сказать Тому, что только совсем недавно решила избавиться от парализующего страха перед полетами, от которого страдала годами", — вспоминала актриса.

Коннелли, которая играет подругу главного героя, добавила, что они тогда находились в крошечном истребителе P-51 вместе. Актриса поняла, что у нее нет выбора, кроме как преодолеть свою фобию раз и навсегда. И ей это удалось.

"Итак, сидим мы в этом крошечном истребителе, и Том мне говорит: "Джен, ты когда-нибудь была в таком самолете?" Я ответила: "Нет, Том, но это потрясающе". Он такой: "А ты раньше когда-нибудь занималась высшим пилотажем?". Я начала нервничать. "Нет, а я буду делать что-нибудь?" На это он ответил: "Это будет очень изящно, элегантно, легко и красиво". Так я и узнала, что полечу на P-51 с Томом", — рассказала Дженнифер Коннелли.

Действие в сиквеле разворачивается через 35 лет после событий, описанных в первой части. Пит Митчелл (Том Круз), оставив службу, возвращается в летную школу и обучает молодых пилотов. Однако даже спустя годы, главного героя снова ждут опасные миссии.
Премьера ленты запланирована на 19 ноября этого года.
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