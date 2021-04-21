https://ria.ru/20210421/biznes-1729252593.html

Путин призвал поддерживать настроения бизнеса по созданию рабочих мест

Путин призвал поддерживать настроения бизнеса по созданию рабочих мест

Нужно поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест, но частные инвестиции должны быть эффективны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:51

2021-04-21T12:51

2021-04-21T13:01

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нужно поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест, но частные инвестиции должны быть эффективны, заявил президент РФ Владимир Путин."В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций, их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона", - подчеркнул Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество