Путин призвал поддерживать настроения бизнеса по созданию рабочих мест
12:51 21.04.2021 (обновлено: 13:01 21.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского смотрит трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Нужно поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест, но частные инвестиции должны быть эффективны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Талант предпринимателя - это, в первую очередь, талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. И такой настрой государство обязательно будет поддерживать", - сказал президент, оглашая послание Федеральному собранию
"В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций, их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона", - подчеркнул Путин.