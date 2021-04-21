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Экс-банкира Матвея Урина потребовали признать банкротом
Экс-банкира Матвея Урина потребовали признать банкротом
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий разорившегося в 2010 году "Славянского банка", подало от его имени заявление с требованием... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:55
2021-04-21T09:55
россия
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий разорившегося в 2010 году "Славянского банка", подало от его имени заявление с требованием признать банкротом скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара этой и ряда других кредитных организаций.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 20 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности Урина перед "Славянским банком" в карточке дела пока не указана.ЦБ РФ в декабре 2010 года отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. Сам "Славянский банк" был признан банкротом в марте 2011 года. На тот момент, как сообщил представитель ЦБ в суде, его активы оценивались в 3,9 миллиарда рублей, а обязательства – в 7,3 миллиарда.В марте 2013 года Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Было установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы за избиение иностранца. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, которой управлял гражданин одного из европейских государств. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом".Адвокат Геннадий Шило в сентябре 2018 года сообщил РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".
https://ria.ru/20210405/khischenie-1604232705.html
https://ria.ru/20210417/bank-1728690153.html
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россия, тамбовская область, происшествия

Экс-банкира Матвея Урина потребовали признать банкротом

09:55 21.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Матвея Урина
Заседание суда по делу Матвея Урина - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий разорившегося в 2010 году "Славянского банка", подало от его имени заявление с требованием признать банкротом скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара этой и ряда других кредитных организаций.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 20 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности Урина перед "Славянским банком" в карточке дела пока не указана.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 09:41
В Якутии сотрудницу банка обвинили в хищении более 35 миллионов рублей
ЦБ РФ в декабре 2010 года отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. Сам "Славянский банк" был признан банкротом в марте 2011 года. На тот момент, как сообщил представитель ЦБ в суде, его активы оценивались в 3,9 миллиарда рублей, а обязательства – в 7,3 миллиарда.
В марте 2013 года Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Было установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 10:15
Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы за избиение иностранца. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, которой управлял гражданин одного из европейских государств. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом".
Адвокат Геннадий Шило в сентябре 2018 года сообщил РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 17:45
В России попросили признать Цукерберга банкротом
 
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