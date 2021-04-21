https://ria.ru/20210421/bankrot-1729208296.html

Экс-банкира Матвея Урина потребовали признать банкротом

Экс-банкира Матвея Урина потребовали признать банкротом

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий разорившегося в 2010 году "Славянского банка", подало от его имени заявление с требованием... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:55

2021-04-21T09:55

2021-04-21T09:55

россия

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий разорившегося в 2010 году "Славянского банка", подало от его имени заявление с требованием признать банкротом скандально известного экс-банкира Матвея Урина, бывшего бенефициара этой и ряда других кредитных организаций.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 20 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности Урина перед "Славянским банком" в карточке дела пока не указана.ЦБ РФ в декабре 2010 года отозвал лицензии у Традо-банка, "Славянского банка", Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом" и Донбанка, а в апреле 2011 года – у Соцгорбанка. Все эти банки, по данным СМИ, входили в группу Урина. Сам "Славянский банк" был признан банкротом в марте 2011 года. На тот момент, как сообщил представитель ЦБ в суде, его активы оценивались в 3,9 миллиарда рублей, а обязательства – в 7,3 миллиарда.В марте 2013 года Замоскворецкий суд приговорил Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у подконтрольных банков. Было установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.Ранее, в ноябре 2011 года, Кунцевский суд приговорил экс-банкира к 4,5 годам лишения свободы за избиение иностранца. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества. В ноябре 2010 года Урин и его охранники, выезжая на двух автомобилях на Рублево-Успенское шоссе, в нарушение правил дорожного движения не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, которой управлял гражданин одного из европейских государств. Как сообщали СМИ после инцидента, избит был голландец – бывший член правления компании, аффилированной с "Газпромом".Адвокат Геннадий Шило в сентябре 2018 года сообщил РИА Новости, что Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, после того как ему пересчитали срок из расчета, что один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. В СИЗО, по словам адвоката, Урин "пробыл без малого пять лет".

https://ria.ru/20210405/khischenie-1604232705.html

https://ria.ru/20210417/bank-1728690153.html

https://ria.ru/20210210/tsukerberg-1596873140.html

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тамбовская область, происшествия