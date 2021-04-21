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Туризм
https://ria.ru/20210421/bagazh-1729154108.html
Российские туристы рассказали, как они выбирают сумки для ручной клади
Российские туристы рассказали, как они выбирают сумки для ручной клади
Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они летают без багажа и обращают ли внимание на размеры ручной клади, которая допустима в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:23
2021-04-21T10:23
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они летают без багажа и обращают ли внимание на размеры ручной клади, которая допустима в авиакомпаниях, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1851 человек. Как выяснилось, хоть раз оставляли большие чемоданы дома 81,6 процента опрошенных, причем 36 процентов из них путешествуют налегке регулярно.Многие туристы осознанно подходят к выбору сумок для ручной клади: 41 процент учитывает параметры конкретной авиакомпании. А вот 30 процентов респондентов рассказали, что берут то, что им удобно. Остальные ведут себя по-разному. Например, если нужно купить новую сумку или рюкзак, большинство из опрошенных (77 процентов) обратят внимание на размеры и сделают выбор с расчетом, чтобы этот багаж можно было спокойно взять с собой на борт самолета.Чаще всего путешественники берут с собой ручную кладь габаритами 55×40×25 сантиметров — такой размер популярен у 28 процентов респондентов. Чуть меньше (23 процента) предпочитают рюкзаки глубиной 20 сантиметров (остальные параметры совпадают). Для 18 процентов идеальная сумка совсем небольшая — 36×30×27 сантиметров. Еще 17 процентов предпочитают размер 40×30×20 сантиметров, каждый десятый (11 процентов) — 55×40×23. Три процента респондентов ответили, что всегда летают без ручной клади.В ситуации, когда размер рюкзака или сумки превышал допустимые нормы, хоть раз оказывались 22 процента россиян. Большинство из них (60 процентов) в итоге оплачивали этот багаж, а остальным удалось этого избежать — чаще всего путешественники выбрасывали часть вещей, надевали их на себя или отдавали другим пассажирам, а позднее забирали назад.
https://ria.ru/20201102/samolety-1582381507.html
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туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм

Российские туристы рассказали, как они выбирают сумки для ручной клади

10:23 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они летают без багажа и обращают ли внимание на размеры ручной клади, которая допустима в авиакомпаниях, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1851 человек.
Как выяснилось, хоть раз оставляли большие чемоданы дома 81,6 процента опрошенных, причем 36 процентов из них путешествуют налегке регулярно.
Многие туристы осознанно подходят к выбору сумок для ручной клади: 41 процент учитывает параметры конкретной авиакомпании. А вот 30 процентов респондентов рассказали, что берут то, что им удобно.
Остальные ведут себя по-разному. Например, если нужно купить новую сумку или рюкзак, большинство из опрошенных (77 процентов) обратят внимание на размеры и сделают выбор с расчетом, чтобы этот багаж можно было спокойно взять с собой на борт самолета.
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В ситуации, когда размер рюкзака или сумки превышал допустимые нормы, хоть раз оказывались 22 процента россиян. Большинство из них (60 процентов) в итоге оплачивали этот багаж, а остальным удалось этого избежать — чаще всего путешественники выбрасывали часть вещей, надевали их на себя или отдавали другим пассажирам, а позднее забирали назад.
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