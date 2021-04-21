https://ria.ru/20210421/bagazh-1729154108.html

Российские туристы рассказали, как они выбирают сумки для ручной клади

Российские туристы рассказали, как они выбирают сумки для ручной клади

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они летают без багажа и обращают ли внимание на размеры ручной клади, которая допустима в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:23

2021-04-21T10:23

2021-04-21T10:23

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, часто ли они летают без багажа и обращают ли внимание на размеры ручной клади, которая допустима в авиакомпаниях, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1851 человек. Как выяснилось, хоть раз оставляли большие чемоданы дома 81,6 процента опрошенных, причем 36 процентов из них путешествуют налегке регулярно.Многие туристы осознанно подходят к выбору сумок для ручной клади: 41 процент учитывает параметры конкретной авиакомпании. А вот 30 процентов респондентов рассказали, что берут то, что им удобно. Остальные ведут себя по-разному. Например, если нужно купить новую сумку или рюкзак, большинство из опрошенных (77 процентов) обратят внимание на размеры и сделают выбор с расчетом, чтобы этот багаж можно было спокойно взять с собой на борт самолета.Чаще всего путешественники берут с собой ручную кладь габаритами 55×40×25 сантиметров — такой размер популярен у 28 процентов респондентов. Чуть меньше (23 процента) предпочитают рюкзаки глубиной 20 сантиметров (остальные параметры совпадают). Для 18 процентов идеальная сумка совсем небольшая — 36×30×27 сантиметров. Еще 17 процентов предпочитают размер 40×30×20 сантиметров, каждый десятый (11 процентов) — 55×40×23. Три процента респондентов ответили, что всегда летают без ручной клади.В ситуации, когда размер рюкзака или сумки превышал допустимые нормы, хоть раз оказывались 22 процента россиян. Большинство из них (60 процентов) в итоге оплачивали этот багаж, а остальным удалось этого избежать — чаще всего путешественники выбрасывали часть вещей, надевали их на себя или отдавали другим пассажирам, а позднее забирали назад.

https://ria.ru/20201102/samolety-1582381507.html

https://ria.ru/20201027/samolety-1581601347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм