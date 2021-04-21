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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/arkheologi-1729209731.html
Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века
Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века
Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:02
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археология
культура
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, скребницы использовались для ухода за лошадьми. Находку отреставрируют и передадут в один из городских музеев.
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археология, москва, общество

Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века

10:02 21.04.2021 (обновлено: 10:33 21.04.2021)
 
© Фото : Департамент культурного наследия города МосквыАртефакт найден на улице Петровке во время археологических наблюдений при строительстве
Артефакт найден на улице Петровке во время археологических наблюдений при строительстве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Департамент культурного наследия города Москвы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Очередное открытие сделали недавно столичные археологи. На улице Петровке у дома (номер – ред.) 17 была обнаружена конская скребница XVII века. Это железная щетка с тупыми зубьями для чистки и расчесывания лошадей. Специалисты предполагают, что раньше на Петровке поблизости от того места, где обнаружили скребницу, находилась конюшня", - говорится в сообщении.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, скребницы использовались для ухода за лошадьми. Находку отреставрируют и передадут в один из городских музеев.
 
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