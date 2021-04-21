https://ria.ru/20210421/arkheologi-1729209731.html

Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века

Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века

Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:02

2021-04-21T10:02

2021-04-21T10:33

археология

культура

москва

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, скребницы использовались для ухода за лошадьми. Находку отреставрируют и передадут в один из городских музеев.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, москва, общество