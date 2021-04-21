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Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века
Московские археологи обнаружили конскую скребницу XVII века
Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:02
2021-04-21T10:02
2021-04-21T10:33
археология
культура
москва
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, скребницы использовались для ухода за лошадьми. Находку отреставрируют и передадут в один из городских музеев.
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археология, москва, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Конскую скребницу XVII века обнаружили московские археологи, ее отреставрируют и передадут в один из музеев, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Очередное открытие сделали недавно столичные археологи. На улице Петровке у дома (номер – ред.) 17 была обнаружена конская скребница XVII века. Это железная щетка с тупыми зубьями для чистки и расчесывания лошадей. Специалисты предполагают, что раньше на Петровке поблизости от того места, где обнаружили скребницу, находилась конюшня", - говорится в сообщении.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, скребницы использовались для ухода за лошадьми. Находку отреставрируют и передадут в один из городских музеев.