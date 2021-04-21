https://ria.ru/20210421/akhmedov-1729372058.html

Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у него 453 миллиона фунтов

Экс-жена миллиардера Ахмедова отсудила у него 453 миллиона фунтов

Бывшая супруга российского бизнесмена Фархада Ахмедова Татьяна отсудила 453 миллиона фунтов стерлингов у своего экс-мужа и сына Темура Ахмедова, вступивших в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T21:00

2021-04-21T21:00

2021-04-21T21:06

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ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Бывшая супруга российского бизнесмена Фархада Ахмедова Татьяна отсудила 453 миллиона фунтов стерлингов у своего экс-мужа и сына Темура Ахмедова, вступивших в сговор с целью сокрытия активов в рамках бракоразводного процесса, соответствующее решение в среду принял Высокий суд Лондона.По словам судьи, ведущей процесс, Гвинет Ноулс, бывшая супруга российского бизнесмена стала "жертвой ряда схем, направленных на то, чтобы лишить ее доступа к богатству мужа"."Эта стратегия была разработана для того, чтобы лишить жену силы, гарантируя, что, если она не удовлетворит свое требование о финансовой помощи после их развода на условиях мужа, у нее не останется никаких активов, которые можно было бы применить", - отметила судья в материалах дела.Старший сын Ахмедовых Темур, в отношении которого Ахмедова подала иск на 70 миллионов фунтов стерлингов, дал устные показания суду, в которых подтвердил, что Фархад Ахмедов "предпочел бы увидеть сожженные деньги, чем хотя бы одно пенни досталось жене"."К сожалению, эти схемы были реализованы с ведома и активного содействия Темура. Я отвергаю его версию о том, что он был просто посредником для своего отца: свидетельства говорят об обратном. Темур сообщил мне в своих показаниях, что помогал отцу защитить его активы от требований матери", - добавила Ноулс.Бракоразводный процесс Татьяны и нефтяного и газового магната Фархада Ахмедова длится с 2013 года. В 2016 году бывшей супруге удалось отсудить у миллиардера 453 миллиона фунтов стерлингов, однако Ахмедов отказался исполнить решение суда. В 2018 году суд также наложил арест на яхту, принадлежащую бизнесмену, стоимостью 492 миллиона фунтов и потребовал передать ее в собственность Ахмедовой, но передача судна выигравшей суд стороне не состоялась.Бывшая жена бизнесмена заявила, что получила только 5 миллионов фунтов и "ржавый вертолет". Предложение бывшего супруга выплатить 100 миллионов фунтов стерлингов для урегулирования спора женщина не приняла. По данным британских СМИ, бывшая супруга миллиардера после развода получила дом в Великобритании стоимостью 20 миллионов фунтов и коллекцию живописи, которая оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.Ахмедова решила продолжить тяжбу с бывшим мужем и в 2019 году подала иск уже против своего сына Темура, обвиняя его в сговоре с экс-супругом с целью скрыть "значительные активы". Ранее 28-летний Темур Ахмедов, проживающий и ведущий бизнес в Великобритании, назвал иск матери "юридическим вымогательством". Также сын называл вторжением в семейный спор третьей стороны – фонда Burford Capital, действующего в бракоразводном процессе от имени Татьяны Ахмедовой.

https://ria.ru/20210227/facebook-1599272166.html

https://ria.ru/20200823/mersedes-1576198181.html

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великобритания, лондон, в мире